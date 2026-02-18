サバプロ、ニューシングル「Speak of the Devil」CDリリース決定。TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールEDテーマを含む収録内容＆アートワーク解禁も
Survive Said The Prophetが、シングル「Speak of the Devil」を4月1日にCDリリースすることを発表した。
今作は、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマの「Speak of the Devil feat. Masato」が表題曲になっている。「Speak of the Devil」は、原作からインスピレーションを受けたYosh（Vo）の叫びや祈りともとれる想いが存分に表現された作品に仕上がっており、フィーチャリングボーカルにcoldrain・Masatoがゲスト参加している作品だ。
なお、本作は完全生産限定盤でのリリースとなっており、デジパック仕様のアニメ絵柄CDジャケットデザインに加え、アニメとのコラボグッズが封入。コラボグッズは、「Survive Said The Prophet × 炎炎ノ消防隊 Luminous T-Shirt」、「REFLECT FLAME Shoulder Bag」がラインナップされており、スペシャルBOX仕様として、メンバー直筆サインも封入される。
◾️シングル「Speak of the Devil」
2026年4月1日（水）
購入：https://sstp.lnk.to/Speak_of_the_Devil
完全生産限定盤（CD＋グッズ）
XSCL-133〜134 / ￥7,000（税込）
※デジパック仕様
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマ
▼収録内容
〈CD〉
Speak of the Devil feat. Masato
〈グッズ内容〉
Survive Said The Prophet × 炎炎ノ消防隊 Luminous T-Shirt
REFLECT FLAME Shoulder Bag
〈封入特典〉
メンバー直筆サイン
▼チェーン店別購入者特典
・Amazon.co.jp(ECサイト)
メガジャケ
※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。
・楽天ブックス(ECサイト)
オリジナル缶バッジ
・セブンネットショッピング
オリジナルピック
・アニメイト（通販含む）
オリジナルL判ブロマイド
◾️＜MAGIC HOUR TOUR＞ ※ゲストあり
2026年
5月22日（金）仙台 Rensa
5月24日（日）恵比寿 The Garden Hall
5月30日（土）福岡 BEAT STATION
6月12日（金）愛知 DIAMOND HALL
6月14日（日）大阪 GORILLA HALL OSAKA
※ゲストは後日解禁
▼チケット
一般チケット：5,500円（税込 / ドリンク代別）
一般 U-22チケット：3,500円（税込 / ドリンク代別）
オフィシャル1次先行：〜3月8日（日）23:59まで（抽選）
https://eplus.jp/sstp/
関連リンク
◆Survive Said The Prophet オフィシャルサイト
◆Survive Said The Prophet オフィシャルX
◆Survive Said The Prophet オフィシャルInstagram
◆Survive Said The Prophet オフィシャルTikTok
◆Survive Said The Prophet オフィシャルFacebook