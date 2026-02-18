

すし処雑魚亭／「大漁」（50食限定・2700円）

新鮮な海の幸や人気店のスイーツなど北海道のイチオシの品を集めた物産展が18日、高松市のデパートで始まりました。

（柳下遥リポート）

「こちらの会場、さきほどオープンしたばかりです。ご覧ください、すでにたくさんの人でにぎわっています！」

つやつやと輝くイクラに、豪快に焼かれた牛肉。

高松三越で始まった「春の北海道物産展」です。初出店の2ブランドを含む43ブランドの約500点を販売します。高松三越の開店95周年を記念し、過去最大級の品ぞろえです。

函館に店舗を構える「すし処雑魚亭」の海鮮弁当「大漁」（2700円）です。ホタテ、エビ、ウニ、イクラ、そしてカニ。全部で12種類の海の幸が敷き詰められ、1日50食の限定販売です。

可愛らしいイチゴのスイーツも。レクラン・ドゥ・ルコルテの「Puff 01 苺」（1個 756円）は、サクサクのパイに北海道のマスカルポーネを使った濃厚なクリーム、そしてさっぱりとした甘みのイチゴをサンドしています。

洋菓子だけでなく和菓子も。

（柳下遥リポート）

「こちらは初出店の千秋庵総本家さんです。どら焼き（1個 350円）を実演販売しています。皮がサクサクしています。皮の香ばしさとあんの甘さとっても相性がいいです」

普段は個包装での販売で、焼きたてが食べられるのはイベントなどのときだけ。物産展ならではの商品も並んでいます。

（訪れた人は―）

「（北海道は）なかなか遠いので、いけないから身近に買えていいです」

「いろんな商品があるのでジェラートも食べて楽しいです」

（高松三越 CRM担当／玉井遼平マネージャー）

「幅広い北海道の魅力を楽しんでいただけるラインナップを取りそろえております。わざわざ行くのはなという方にも北海道を体感していただけるような会場になっていると思いますので、ぜひ来ていただければと思います」

高松三越の「春の北海道物産展」は途中で店舗を入れ替え、3月4日まで開かれます。

・第1弾 2月18日～2月24日

・第2弾 2月25日～3月4日