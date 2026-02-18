【初音ミク V6】 4月14日 発売予定 2月18日 予約受付開始 価格： 10,780円（ボイスバンク単体） 24,200円（スターターパック）

クリプトン・フューチャー・メディアは、歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」を4月14日に発売する。2月18日から予約受付を開始し、価格はボイスバンク単体が10,780円、「VOCALOID6 Editor」を同梱したスターターパックが24,200円。

「初音ミク V6」は「初音ミク」の日本語、英語、中国語に対応したボイスバンクを搭載したソフト。「VOCALOID:AI」を使用したエンジンに最適化しており、自然な息継ぎや複数言語を織り交ぜた歌唱表現が可能としている。加えてピッチや音量の推移、タイミング、アクセントの機械学習を行なっており、人間の声に近い温かみや揺らぎを感じられるという。

歌声編集画面

「Expressionパラメーター」による声のハリの強弱、しゃくり、ビブラート、タメ表現、ピッチや音量カーブの調整、ニュアンスの異なるボーカルを複数生成する「TAKE機能」も搭載。理想の歌声を追求できる。

キービジュアルは予約開始に際してシルエットを公開。3月9日の「ミクの日」に全貌を公開する。

【「初音ミク V6」Early Access版 - 調声パラメーター・デモンストレーション】

(C) Crypton Future Media, INC.