【アズールレーン キアサージ ～抱き枕 Ver.～】 2027年1月 発売予定 価格：39,600円

アルファマックスは、フィギュア「アズールレーン キアサージ ～抱き枕 Ver.～」を2027年1月に発売する。価格は39,600円。

本商品はゲーム「アズールレーン」より「キアサージ」を1/4スケールフィギュア化したもの。抱き枕イラストのビジュアルを元に立体化され、流れるような白い髪やきわどいコスチューム、切なげで儚げな表情なども細かく造形されている。

全高約46cmで迫力ある美しいボディラインや衣装のディテールも細部まで作り込まれている。

アズールレーン キアサージ ～抱き枕 Ver.～

2027年1月 発売予定

価格：39,600円

スケール：1/4

サイズ：全高約46cm(台座含まず)

(C) 2017 Manjuu Co.， Ltd. ＆ YongShi Co.， Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.