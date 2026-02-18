2日間の高速料金が実質"1900円以下”って…

NEXCO中日本は2026年2月16日、三菱地所・サイモンが運営する御殿場プレミアム・アウトレット、静岡銀行、山梨中央銀行と連携し、ETC車限定のドライブ旅行商品「御殿場プレミアム・アウトレットドライブプラン（土日限定）」を販売すると発表しました。

【おトクすぎる？】これが土日限定『御殿場プレミアム・アウトレット ドライブプラン』です（画像）

これまでは、平日を対象とした「御殿場プレミアム・アウトレット ドライブプラン」が販売されていましたが、その”土日限定”版です。

高速道路の定額利用（高速道路周遊パス）と、: 国内最大の店舗面積を誇るアウトレットでの買い物を組み合わせ、周辺地域の観光施設の利用促進を目的とした商品です。アウトレットで利用できる買い物券と、周辺エリアの協賛施設で利用可能な特典がセットになっています。

買い物券は3000円分で、このほかアウトレット内の対象店舗で割引やサービスが受けられるクーポンシートも付属。ただし、アウトレット内の指定場所で10時〜13時の間に引き換えを行う必要があります。また、協賛施設での特典利用はアンケートに回答する必要があります。

有効期間は土日の2日間（買い物券の引き換えは1回のみ）となっており、周遊エリアの広さも特徴の一つ。発着エリアは東名の横浜青葉IC以東と中央道の国立府中IC以東とし、周遊エリアは横浜町田ICおよび八王子IC以西における神奈川県内のNEXCO中日本管轄道路の全て（圏央道、小田厚、西湘バイパスなど）、東名・新東名の沼津エリア、中央道の甲府エリア手前まで（笛吹八代SICまで）カバーする設定です。

このため、協賛施設には温浴施設や、伊豆・三津シーパラダイスなどのレジャー施設が含まれます。ここには混雑緩和の狙いもあり、20時以降に高速道路へ流入することで混雑を比較的避けられるため、協賛施設の活用を推奨しています。

それでいて、価格は普通車5900円（軽自動車5200円）です。たとえば東京ICから御殿場ICまでの高速道路料金は普通車で片道2630円のため、往復分で元が取れるラインに近いうえ、さらに周遊エリア内の乗り放題と3000円分の買い物券、クーポン類が含まれます。

利用期間は2026年3月7日から7月26日までの土日出発分。ただし、ゴールデンウィーク、3連休、アウトレットのバーゲンおよびセール期間は利用できません。