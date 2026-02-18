諦めてた人100均に良いのあるよ！「ホムセンで高いの買うの待って！」200円の便利グッズ

棚などに取り付けた粘着式の収納グッズが、なかなかきれいにはがれないと焦りますよね…。ホームセンターなどにシールはがしが売っていますが、頻繁に使うものではないからこそ高いものを買うのもためらいます。なんと、ダイソーなら200円でシールはがしスプレーが手に入ります！優秀なので、諦めていた方は必見ですよ。

商品情報

商品名：シールはがしスプレー（180mL）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480693101

ダイソーなら200円で買える！『シールはがしスプレー』がコスパ抜群◎

そんなことを思っていたのですが、なんとダイソーでも『シールはがしスプレー（180mL）』という商品が販売されていたので購入してみました！

価格は220円（税込）。ホームセンターで販売されているものは安くて500円前後ですが、それと比べるとかなりお買い得です！

筆者が訪れた店舗では、文具売り場に陳列されていました。

スプレータイプでシュッと吹きかけるだけなので、手軽に使えるのも魅力です。

はがそうとしたらびくともしなかった、棚に貼り付けた粘着式のマグネットプレートで試してみました。

ちなみに、プラスチック（アクリル系、軟質塩化ビニール、スチロール）、塗装面（ニス、水性塗料、ラッカー）、自動車（塗装部、ダッシュボード）には使用できません。

また、皮革製品、自動車類、電化製品、精密機器などの下地の材質が確認できないものには使用しないでくださいと注意書きがありました。

シュッと吹きかけて放置するだけ！跡残りもなくきれいな仕上がり！

棚の表面には加工が施されていて、水などがしみ込みにくい素材であること、目立たない場所で試してシミにならなかったことを確認したうえで使用しました。

吹きかけたい場所に10cm程度離してスプレーします。

この手のスプレーは香りがきついイメージがありますが、こちらはレモンのような爽やかな香りがします。

浸透するまで約3分放置したあと、ヘラでめくり取ります。パリッとスムーズにはがれてくれました！

最後に乾いた布やティッシュで軽く拭ったら完了です。

素材との相性にもよるとは思いますが、シールはがしを吹きかけた跡も残らずきれいな仕上がりです！

今回はダイソーの『シールはがしスプレー（180mL）』をご紹介しました。

粘着テープをきれいにはがしたい、シールのはがし跡が気になるという方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。