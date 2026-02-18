【門出を彩るヱビスの美人画展】 3月4日～4月13日 開催予定 会場：東京都渋谷区「YEBISU BREWERY TOKYO」

サッポロビールは「門出を彩るヱビスの美人画展」を3月4日から4月13日まで東京都渋谷区にある「YEBISU BREWERY TOKYO」で開催する。

本イベントは、マンガ家の矢沢あい氏とのコラボレーション企画。ヱビスの歴史を象徴する美人画を、矢沢あい氏が現代的にアップデートして描き下ろした作品を中心に、門出の季節を鮮やかに彩る展示が実施される。

3月3日に発売予定の「ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイン缶」で表現している世界観を、さらに色鮮やかなデザインとして「YEBISU BREWERY TOKYO」で楽しめる。会場では来場者が前向きな気持ちで一歩を踏み出すきっかけとなるようなコンテンツが用意されるという。

なお、3月19日から3月29日まで、福岡県福岡市の「ONE FUKUOKA BUILDING」でも開催される。

【東京】門出の季節を彩る3.5mの大迫力展示や、来場者と作り上げる参加型展示も

本企画では、門出をテーマに矢沢あい氏が描き下ろした2つの美人画作品を中心に、来場者の前向きな気持ちを後押しする展示を実施する。2つの美人画作品（「彩 -あや- 第一景」・「彩 -あや- 第二景」）を高さ3.5メートルの迫力ある巨大作品として、作品の制作背景とともに展示される。

また、来場者それぞれが“自分の門出”を持ち寄り、ここでしか生まれない1つの作品を作り上げる参加型展示も登場する。そのほか、矢沢あい氏とともにストーリーから考えて醸造された数量限定オリジナルビール「彩りの幕開け」や、本コラボレーション限定の矢沢あい氏描き下ろしデザインのオリジナルグッズも販売される。

なお、数量限定オリジナルビール「彩りの幕開け」は東京会場のみの販売となる。また会場でのグッズ購入はWEB上での事前整理券の取得が必要となる。

□「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」 3月3日(火)数量限定発売」のページ

【福岡】矢沢あい氏描き下ろしの美人画が福岡に上陸

福岡会場では、2つの描き下ろし美人画（「彩 -あや- 第一景」・「彩 -あや- 第二景」）の大型グラフィックスを展示予定のほか、東京会場と同様に参加型展示も用意される。

会場ではヱビスビールも販売し、色鮮やかな作品たちを鑑賞しながらヱビスビールを楽しめる。事前入場予約した人限定で、東京会場と同様、矢沢あい氏描き下ろしデザインのオリジナルグッズも販売される。

なお、イベント内容は東京会場と一部異なる。また、福岡会場への入場にはWEB上での事前整理券の取得が必要となる。

※イベント内容は変更となる可能性がございます。

展示会「門出を彩るヱビスの美人画展」概要

・開催場所・日時

【東京会場：YEBISU BREWERY TOKYO】

東京都渋谷区恵比寿4丁目20-1

3月4日～4月13日

平日：12時～20時 土日祝：11時～19時

定休日：火曜日（祝日の場合は翌日）

※東京会場のイメージ画像。実際の内容と異なる場合がある

【福岡会場：ONE FUKUOKA BUILDING 1Fイベントスペース】

福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号

3月19日～3月29日

平日：11時30分～20時 土日祝：10時30分～20時

※3月19日は17時から20時までの営業時間となる。

事前予約について

【東京会場：YEBISU BREWERY TOKYO】

・入場

事前予約は不要。ただし、会場の混雑状況によっては、入場が制限される場合がある。

・オリジナルグッズ購入

3月4日から3月22日までのオリジナルグッズ購入には原則として事前整理券が必要となる。整理券は購入希望日の前日14時からWEB予約が開始される。なお、当日の会場状況により、事前整理券を持っていない人でも購入できる場合がある。その際は、事前整理券を取得している人が優先して案内される。

最新の状況、並びに3月22日以降のオリジナルグッズ購入に関する情報は「YEBISU BREWERY TOKYO」公式ページや公式Xを確認してほしい。

□「YEBISU BREWERY TOKYO」公式サイト

□YEBISU BREWERY TOKYO情報案内公式X

【福岡会場：ONE FUKUOKA BUILDING １Fイベントスペース】

・入場

入場整理券が必要となる。各開催日前日の14時からWEB予約が開始される。ただし、当日の状況によっては整理券無しで入場が可能となる場合がある。

・オリジナルグッズ購入

入場整理券があればオリジナルグッズも購入可能となる。入場整理券無しで入場が可能となったとしても、グッズの購入はできないため、注意してほしい。

【事前予約サイト】

東京会場、福岡会場とも「ヱビス×矢沢あいコラボレーション企画特設サイト」にて案内予定。

□「ヱビス×矢沢あいコラボレーション企画特設サイト」

オリジナルグッズについて（全8品目）

【発売日】

東京会場（YEBISU BREWERY TOKYO）：3月4日～4月13日

福岡会場（ONE FUKUOKA BUILDING1Fイベントスペース）：3月19日～3月29日

※一部商品はECサイトでも販売される。

【ラインナップ】

・ヱビス 矢沢あい描き下ろしデザイン Tシャツ 2種（ECサイト販売商品）

・ヱビス 矢沢あい描き下ろしデザイン リングノート 1種（ECサイト販売商品）

・ヱビス 矢沢あい描き下ろしデザイン クリアファイル 2種（ECサイト販売商品）

・ヱビス 矢沢あい描き下ろしデザイン ポストカード 2種（ECサイト販売商品）

・ヱビス 矢沢あい描き下ろしデザイン ブリキコースター 2種（ECサイト販売商品）

・ヱビス 矢沢あい描き下ろしデザイン 缶入りステッカー 1種

・ヱビス 矢沢あい描き下ろしデザイン 付箋 1種

・ヱビス 矢沢あい描き下ろしデザイン エコバッグ 1種

※アイテム数に限りがあるため、購入制限が設けられる。

※なくなり次第終了予定。

【ECサイト販売商品 購入サイト】

下記「ヱビス×矢沢あいコラボレーション企画特設サイト」にて販売。

□「ヱビス×矢沢あいコラボレーション企画特設サイト」

数量限定ビール「彩りの幕開け（いろどりのまくあけ）」（パッケージ 樽商品）

発売日・地域：3月4日～「YEBISU BREWERY TOKYO」内限定

※数量限定につき、なくなり次第終了となる。

特長：「Beer is a spice of life.(ビールは人生のスパイス)」

矢沢あい氏描き下ろし美人画をテーマに醸造した、大人のスパイスエール。新たな門出を前に一歩踏み出す芯のある女性をイメージし、華やかさの奥にピリッとした個性を忍ばせているという。本ビールではその個性を表現するため山椒と花椒を採用。山椒と花椒、フラノクイーン（※）が織りなす新鮮な果実を思わせる華やかな香りと心地よい刺激のある後味が、美人画とともにYEBISU BREWERY TOKYOで過ごす時間を彩る。

（※）一部使用

【YEBISU BREWERY TOKYO 提供ビール監修 ヱビスブランド Chief Experience Brewer 有友 亮太氏 コメント】

「彩りの幕開け」は矢沢あい氏に今回のために描き下ろしていただいた美人画から着想を得て開発し、命名いただいたビールです。矢沢あい氏にお聞きした美人画のテーマと描かれた女性にインスピレーションを得て、華やかさの中にも個性が感じられる大人のスパイスエールに仕上げました。

山椒と花椒という2つのスパイスは、フラノクイーンのグレープフルーツのような香りと交わり、新鮮な果実感とピリッとした個性を生み出します。

春めく季節から始まる美人画の展示とともに、華やかな香りと心地よい刺激ある味わいの一杯で、あなたの門出を彩ります。

有友 亮太氏

【プロフィール】2012年サッポロビール入社。サッポロビール北海道工場でビール醸造を担当した後、酒類技術研究所にて酵母の研究に取り組む。その後、ドイツへ留学し、Brewmaster（ブリューマスター）の資格を取得。帰国後は新商品開発や研究を行う。「YEBISU BREWERY TOKYO」のビール醸造を担当。

(C)矢沢漫画制作所／集英社