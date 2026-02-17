ヒコロヒー、共演した際にあまりの美しさに衝撃を受けた女優とは？「ちょっと異次元よな」

2月16日、テレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』に更新されたオリジナル企画「だらだら本音トーク」に、ヒコロヒーと齊藤京子が出演。ヒコロヒーが、長澤まさみについて語った。

【関連】ヒコロヒー、飲み屋で間違えられた女性芸人とは？「違いますって言うのもあれなんで…」

動画内で、1月3日に放送された『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』（フジテレビ系）に齊藤が出演したことについてトークした。

この流れで、自身も同番組に以前出演したことがあるというヒコロヒーは、長澤まさみと共演したとして、「もう長澤さんがさ、ものすっごい綺麗やん」「この世界やらせてもらってたらさ、そら日々さ、京子も綺麗よ、みんな綺麗なお姉ちゃん・お兄ちゃんいっぱいいるけど、長澤まさみさんってさ、ちょっと異次元よな」とコメント。

さらに、「やのに気さくで。楽屋というか前室で、同じブロックやったから説明とか一緒に聞くねんけど」「(自分が)ブラウンみたいなスーツ着てた時『ステキですね。本当にいつもステキだなと思ってます』(って言われた)」「長澤まさみがヒコロヒーのことをいつも素敵だなと思って見てます？」と驚いた様子で、共演時のエピソードを明かしていた。