車を運転する皆さんは要注意です！これまで通りの運転では、交通違反になってしまうかもしれません。2026年9月から身近な「生活道路」の法定速度が引き下げられます。背景を取材しました。



■熊本県警本部 交通規制課・竹浦成顕 警部

「9月1日以降、"生活道路"で30キロ以上で走行すると交通違反となります」



道路交通法の改正により、今年9月から「生活道路」の法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられます。「生活道路」とは、主に住宅街にある中央線のない狭い道路のこと。全国の一般道の約7割がこの生活道路にあたります。現在の法定速度は速度規制の標識などがない道路では時速60キロ。見通しや道幅によっては、危険を感じる人もいます。



■生活道路を利用する人

「子どもがはしゃいではみ出したりして車がこわい」

「ちょっと狭いですね。車が来ると危ないなと感じます」



■竹浦成顕 警部

「塀のかげからの人の飛び出し、車と歩行者と自転車が同じタイミングで走行する場合はどうしても間隔が狭くなるので、そういうところが危険になる」



生活道路を走る車のドライブレコーダーの映像です。突然子どもが飛び出してきました！何とか衝突は免れたものの大きな事故につながるところでした。



生活に根差した道路に潜む危険。警察庁によると、おととし発生した交通事故による歩行者と自転車の死傷者の割合は幹線道路より生活道路の方が2倍近く高くなっています。なぜ新たな法定速度は時速30キロなのでしょうか。



■竹浦成顕 警部

「時速30キロを超えるか超えないかで交通事故の死亡事故の発生割合が大きく変わってきます」



車の時速が30キロを超えると、歩行者と衝突した場合、致命的な事故になる可能性が急激に高くなると言います。こうしたデータから、歩行者の安全を確保するため時速30キロへの引き下げとなりました。



一方、今回の改正では高速道路を除く一般道に時速60キロと30キロの法定速度が混在することになります。速度規制の標識がある道路ではこれまで通り表示された数字が最高速度ですが、今回の引き下げを受けての新たな標識や標示は原則設けられません。ドライバーは、道路によって最高速度を判断しながら運転しなければなりません。



交通心理や車の安全などを研究する九州大学大学院の交通心理学の教授は。



■九州大学大学院 志堂寺和則 教授

「大きく今度は根本的に原則が変わるんだということをいかに浸透させていくか。ドライバーの意識づけをどうやっていくのか」



抜け道などとして生活道路を通っていたドライバーは、意識を改める必要があると指摘します。



■志堂寺和則 教授

「速度を落とさない方というのはリスク（危険性）を低く見積もっている方だと思う。道の使い分けが大切。スピードをある程度出していい道と極力落とさなきゃいけない道、そういう道の使い分けをきちっとドライバーがして、それに対応した適した運転を進めていくというのが大事」



事故を減らすための法定速度引き下げは、今年9月から。これから半年あまりが、日頃通る道路と自分の運転を見直す期間になりそうです。



■竹浦成顕 警部

「ドライバーとしては常に危険を察知しながら速度を控え目にしていただいて安全運転を徹底していただきたい」





【スタジオ】

すでに生活道路では、エリア一帯に速度規制をかけているところもあります。通学路などに多い「ゾーン30」や「ゾーン30プラス」です。



「ゾーン30プラス」は減速を促すため路面に凹凸をつけたハンプなどハード面も工夫されたもので、県内では現在7か所に設置されています。



道路交通法の改正は9月ですが、いきなり運転習慣を変えるのは難しいと思いますので、今からでも生活道路では時速30キロ以下に速度を落とす安全運転を心がけてみてはいかがでしょうか。

