カンテレドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【夫に間違いありません】 第７話ドラマ考察 紗春が夫をころした動機判明！『狼男』は紗春ではない！ 最新感想」と題した動画を公開。フジテレビ系ドラマ『夫に間違いありません』第7話で明らかになった衝撃の事実について考察を展開した。
動画では、これまで謎に包まれてきた葛原紗春（桜井ユキ）の殺害動機と、彼女が口にした「狼男」の正体が明らかにされた。考察の中心となるのは、「狼男は（紗春）自分自身のことではない」という見解である。紗春の夫・雪夫は、応援するバスケットボールチームの勝敗によって機嫌が豹変し、家庭内で暴力を振るう人物だったと指摘。クリスマスイブの夜に家が荒らされていたのも、試合に負けた雪夫の仕業であり、これが紗春の殺害動機につながったと分析した。
また、朝比聖子（松下奈緒）と紗春の関係性についても言及。聖子は夫・一樹（安田顕）の殺人を隠したい、紗春は自身の殺人を隠したいという、それぞれ「秘密を明らかにしたくない」という点で利害が一致するため、今後は「共犯」関係になる可能性があると予測する。聖子が紗春に追い詰められていると感じている状況は「聖子の被害妄想」であり、二人の力関係が逆転していくと述べた。
さらに、視聴者から寄せられた「ダブルクズッキー」というコメントを紹介。聖子の夫・一樹だけでなく、紗春の夫・雪夫もまた「クズ」な人物であったことが物語の重要な鍵であるとした。今後の展開として、一樹が何らかの形で物語から退場し、最終的には聖子と紗春が子供たちと共に生きていくという結末も考えられると語った。この考察は、単なる犯人当てではなく、登場人物たちの歪んだ心理と人間関係の深層に迫るものとなっている。

