脱・税理士の菅原氏がコンプライアンスの実態を指摘！『なぜ不祥事が繰り返される？税務職員が横領し、ネットカジノで常習的にバカラ賭博した事件とは』

『なぜ不祥事が繰り返される？税務職員が横領し、ネットカジノで常習的にバカラ賭博した事件とは』という動画の問いは、単なる一職員の逸脱行為にとどまらない重さを持つ。脱・税理士の菅原氏は、税務職員が滞納税金として徴収した434万円を横領し、ネットカジノで常習的にバカラ賭博に費やしていた事案を取り上げ、その背景にある組織構造へと視線を向けた。



税を扱う立場にある職員が、納税者から預かった資金に手を付けたという事実は、金額の多寡を超えて信頼の根幹を揺るがす。しかも資金の使途がネットカジノでの常習的なバカラ賭博であった点は、倫理観の崩れだけでなく、内部チェック体制の機能不全をも想起させる。菅原氏は、個人の資質の問題に矮小化するのではなく、なぜ同様の不祥事が繰り返されるのかという構造的疑問を提示する。



不祥事のたびに持ち出されるのがコンプライアンス教育の強化である。しかし同氏は、研修を実施しているという事実と、規範意識が現場に根付いているかどうかは別次元だと断じる。資料を配布し、講義を行い、受講記録を残すだけでは、組織文化は変わらない。形だけ整えられた制度は、外部への説明責任を果たす道具にはなり得ても、内部の抑止力には直結しないという見立てである。



過去に金融機関の事例を論じた際、研修には力を入れているとの反論を受けた経験にも触れながら、菅原氏は事件が現実に起きているという事実こそが実効性の不足を示すと語る。人材の流動化が進み、短期間で人が入れ替わる環境では、理念や行動規範が十分に共有されにくい。教育の継続性が断たれれば、形式的な理解にとどまり、判断の局面で機能しない可能性がある。



さらに、国税組織が納税者への指導や徴収技術の向上に力を注ぐ一方で、自らの内部統制や倫理観の醸成にどこまで踏み込めているのかという論点も浮かび上がる。外部に対して厳格さを求める組織であればあるほど、内部に対しても同等の基準が求められる。横領と賭博という行為は、制度と運用の間に生じた隙間を象徴する事例である。



本編では、単なる事件紹介にとどまらず、組織教育の在り方、監督体制の限界、そして再発防止策の実効性まで踏み込んで議論が展開される。表面的な対策で終わらせないために何が必要なのか。その思考の過程こそ、この動画の核心である。