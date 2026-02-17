KDDIは、Amazon.co.jpでの買い物に「au PAY」を利用すると最大30％還元されるキャンペーンを実施する。期間は3月3日～3月9日。

期間中、Amazon.co.jpで1回200円以上の支払いにau PAYを初めて利用すると、決済額の最大30％分がau PAY 残高で還元される。還元上限は1000円まで。

また、過去に同サービスを利用したことがあるユーザーに対しても、最大10％の還元が行われる。還元上限は500円まで。

Amazon.co.jpでau PAY決済を利用する際には、au PAYアプリでの本人確認登録が必要。支払いはau PAY マネーのみとなる。

追加方法は、Amazonのアカウントサービス内にある「お客様の支払い方法」から連携設定を行う。キャンペーンサイトは2月末頃に公開予定。

アカウントサービスから「お客様の支払い方法」を選択

カード＆アカウントの「追加」を選択

「au PAYを追加」を選択

「同意して連携する」を選択。※「au PAYアプリで本人確認を行ってください」と表示された場合は本人確認を行う必要がある