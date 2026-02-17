スズキ超本格「“4WD”トラック」の魅力とは

スズキが2007年の東京モーターショーで披露したコンパクトトラック「X-HEAD」は、独創的なスタイルと多用途性を前面に打ち出したコンセプトモデルとして大きな注目を集めました。

発表当時からその大胆なデザインが話題となり、現在もなおユーザーの間で語り継がれる存在となっています。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ超本格「“4WD”トラック」です！ 画像で見る（33枚）

2007年当時は、10代目「キャリイトラック」が販売されていたこともあり、一部では「次期キャリイを示唆するのでは」との見方もありました。

フロントマスクにはキャリイに通じる要素が採用されていましたが、X-HEADは軽自動車規格を超えるサイズで設計されています。

ボディサイズは全長3750mm×全幅1695mm×全高1860mmで、5ナンバー（トラック区分では4ナンバー）相当。軽トラックとは異なる普通車ベースのトラック像を提示したモデルといえます。

パワートレインには1372cc直列4気筒DOHCエンジンをミッドシップに搭載し、6速DCTを組み合わせる構成が発表されました。荷台を持つ車両で重量物を中央寄りに配置する点では合理的で、走行性能の向上も意図されたレイアウトです。

シャシーは「ジムニー」で培われたフレーム構造をベースに、3リンクリジッドサスペンション、大径オフロードタイヤ、LSD付きセンターデフを備えたフルタイム4WDを組み合わせるなど、悪路走破性を重視した仕様が特徴です。

フレーム構造を採用したことで架装の自由度も高く、キャンパー仕様やレスキュー車両など、用途に応じた幅広い展開が想定されていました。

当時は現在ほどクロスオーバーSUVが普及しておらず、軽トラックをベースにしたレジャー用途のカスタムも一般的ではありませんでした。そのため、X-HEADは当時の市場では珍しい方向性を示したモデルと位置づけられます。

SNSなどでは「無骨なデザインが印象的」「キャリイの雰囲気があって懐かしい」「今の市場でも需要がありそう」といった声が寄せられています。

走破性に関しても「ジムニー由来の構成が魅力」「本格4WDとして興味深い」といった意見が見られ、「市販化されなかったのが惜しい」とする声も一定数あります。

今回改めて注目が集まったことで、X-HEADの特徴や当時の提案内容が再び関心を集めるきっかけとなっています。