YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が「【大幅下落】FANG+に月1万積立、8ヶ月後の運用結果！」を公開した。動画では、人気投資信託「FANG+」の運用実績を公開するとともに、大幅下落の要因と今後の投資戦略について解説している。



動画内で小林氏は、毎月1万円を積み立てている「FANG+インデックス」の8ヶ月目の運用結果を報告した。元本8万円に対し、評価額は7万3942円となり、含み損は6058円、損益率はマイナス7.57%という厳しい結果となった。前月（7ヶ月目）の時点ではプラス4.8%だったため、わずか1ヶ月で大幅なマイナスへと転落した形だ。



この急落の背景として、小林氏は主要構成銘柄の不振を挙げる。Amazonは利益成長の鈍化により株価が年初来でマイナス12%となり、Microsoftも決算発表後にAIへの過大な設備投資への懸念が高まったことで、1日でマイナス10%もの急落を記録した。加えて、為替市場でも円高が少しずつ進行している。小林氏は、これら株安と円高が重なる「ダブルパンチ暴落の恐れ」についても言及した。



今後の戦略について、小林氏は毎月の積立投資自体は継続する意向を示しつつも、スポット購入などのタイミング投資については慎重な姿勢を見せる。自身の見解として「今はまだ買い時には早い」と分析しており、もう一段価格が下がった局面こそがチャンスであると説く。特に2026年2月末には主要銘柄であるNVIDIAの決算も控えているため、相場を注視しながら次の下落局面で仕込む構えだ。