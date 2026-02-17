桜井日奈子「とんでもない量の癒やしをくれる」存在明かす
【モデルプレス＝2026/02/17】女優の桜井日奈子が2月17日、都内で開催されたセブン‐イレブン「にゃんこ発見！」新商品発表会・試食会に出席。猫への思いを語った。
日頃から猫への深い愛情を公言している桜井は、2月22日に控える猫の日にちなみ、「猫の日応援隊長」として登場。「小学校6年生の頃くらいから実家で猫を2匹飼っているんです。今年で17歳になるんですけど、もう可愛くて可愛くて仕方ないんです」と猫好きをアピールした。
猫との関係については「ちょくちょく実家に帰ってるんですけど、だんだん私のことを忘れていってしまってるみたいで、この間触ろうとしたら威嚇されました（笑）」と告白。猫の魅力を聞かれると「やっぱりちょっとツンデレなところですかね。ご飯の時は『ご飯だ！』って言ってきてくれるけど、ご飯じゃない時は素っ気ないところも可愛いと思う」と微笑み、「ツンツンしてるなと思いきや、お布団でゴロゴロして無防備のところを見せてくれたりとかして、とんでもない量の癒やしをくれる生き物だなと思っています」と猫への愛を語った。
続いて、“1日ねこ店長”のポセイドンくんの登場には「ちょっとだけ舌が出てるのが可愛いですね。制服もすごく似合っていますし、この制服をうちの子にも着せたいなと思っちゃいます」とにんまり。「今、緊張していて猫の手も借りたいと思っていたところだったので、ポセイドンくんが来てくれてちょっと心が和みました」と笑顔を見せた。
その後は、「猫とスイーツの組み合わせはたまらにゃい」と期待していた桜井の元に、新商品のスイーツが登場。三毛猫や肉球が表現されたスイーツに「美味しいです！」「たまらない」と舌鼓を打っていた。（modelpress編集部）
