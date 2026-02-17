Prime Videoは、月額770円で提供しているParamountのストリーミングサービス「Paramount+」について、3月31日でサービス提供を終了する。

同社は「サービス終了に伴い、皆様にはご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。引き続き皆様によりお楽しみ頂けますよう、一層のサービス向上に取り組んで参りますので、今後ともPrime Videoをどうぞよろしくお願いいたします」としている。

すでに登録しているサブスクリプションが終了日時点でまだ有効な場合、3月31日で自動的に終了する。支払いサイクルによって、終了日以降に残日数がある場合は、使用している支払方法(クレジットカードなど)に、残存日数に比例案分した金額が返金される。

ユーザー自身で、終了日前でも登録を自動更新しない設定にすることも可能。

Paramount+は、米パラマウントグループが運営するグローバルなストリーミングサービス。「ミッション・インポッシブル」などのヒット映画や人気ドラマ「NCIS」シリーズのほか、「タルサ・キング」や「スター・トレック」シリーズといったオリジナル作品を展開。日本では、J:COM STREAM、WOWOWオンデマンド、Leminoチャンネル、Prime Videoで配信されている。