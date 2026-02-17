ÄêÇ¯¸å¤Ë¥Ñー¥È¤ò»Ï¤á¤¿Êì¤¬¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¤Ä¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£·î¡Ö5Ëü±ß¡×¤Î¼ýÆþ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·î5Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤È¡ÖÉéÃ´¡×¤òÊÂ¤Ù¤Æ¹Í¤¨¤ë
¤Þ¤º¡¢·î5Ëü±ß¤ÏÇ¯´Ö60Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Î°ìÉô¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÌòÎ©¤Ä¶â³Û¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÄ¹°ú¤¯¤È¡¢¿çÌ²¤ÎÍð¤ì¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÌ±¡¤äÌô¤Ç»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤é¤µ¤¬¶¯¤¤¤Û¤É¡¢³°¿©¤ä¾×Æ°Çã¤¤¤Ê¤É¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²Ô¤¤¤À¤Î¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç°ìÅÙ¡¢¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡¢°ú¤´¹¤¨¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬¥Ñー¥È¤ÇÆÀ¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¿¦¾ìÆâ¤ÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤ò»î¤¹¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ä¤é¤µ¤¬Â³¤¯¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸·î5Ëü±ß¤Ç¤âÁêÀ¤Î¤è¤¤¿¦¾ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤¬¤ª¶âÃæ¿´¤Ê¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤»Å»ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¼ýÆþ¤Ç¤â¿´¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¡¦Ç¯¶â¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ê¼è¤ê¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ë¡©
·î5Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤Ê¤é¡¢ÀÇ¶â¤Ç¼ê¼è¤ê¤¬Âç¤¤¯¸º¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñー¥È¼ýÆþ¤ÏµëÍ¿½êÆÀ¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï¹µ½ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬°ìÄê³Û°Ê²¼¤Ê¤é²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÀÇÄ£¤Î°ÆÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ÈµëÍ¿¼ýÆþ160Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂ¾½êÆÀ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ë¡£
Ç¯60Ëü±ß¤ÇÂ¾¤ËÂç¤¤Ê½êÆÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ï¡¢½µ20»þ´Ö°Ê¾å¡¢·î³ÛÄÂ¶â8Ëü8000±ß°Ê¾å¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·î5Ëü±ß¤Ê¤é¡Ö·î8Ëü8000±ß°Ê¾å¡×¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¶È¤ä·ÀÌóÊÑ¹¹¤Ç¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ÈµëÍ¿ÌÀºÙ¤Ç¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÈÄÂ¶â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Æ¯¤¯¤ÈÇ¯¶â¤¬¸º¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Êºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¸«Ä¾¤·¸å¤Î´ð½à³Û¤¬2026Ç¯4·î¤«¤é65Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·î5Ëü±ß¤ÎÄÂ¶â¤À¤±¤ÇÄ¾¤Á¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯¶â¤Î¼ïÎà¤äÂ¾¤Î¼ýÆþ¤È¤Î¹ç·×¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤È¡¢¼¤á¤É¤¤Î¥µ¥¤¥ó
¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ï¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Î¤¤Ä¤µ¤è¤ê¾ÃÌ×¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º»î¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÜ¿¨»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¡×¡Ö¾×ÆÍÅÀ¤ò¸º¤é¤¹¡×¹©É×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤ë¿Í¤È½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¥·¥Õ¥È¤Ë¤¹¤ë¡¢Ã´Åö¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ²ñÏÃÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¡¢µÙ·Æ¤Î¼è¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¾å¤ÎÄ´À°¤È¤·¤Æ¾åÄ¹¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤È²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤Ï´¶¾ð¤è¤ê»ö¼Â¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¡¦¤É¤Î¾ìÌÌ¤¬¤Ä¤é¤¤¤«¡×¤òÃ»¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¼¤á¤É¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¯¡×¡Ö½Ð¶ÐÁ°¤ËÆ°Ø©¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖµÙÆü¤âµ¤Ê¬¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¤òÊø¤¹¤È¡¢·î5Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¸¤á¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³°ÉôÁêÃÌ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÁí¹çÏ«Æ¯ÁêÃÌ¥³ー¥Êー¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ä·ù¤¬¤é¤»¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÏ«Æ¯ÌäÂê¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢À¶ÁÝ¤äÉÊ½Ð¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Î»öÌ³Êä½õ¤Ê¤É¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¼ýÆþ¤Ç¤âÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ýÆþ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤µ¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤è¤¦
·î5Ëü±ß¤Ï¡¢²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¡¦Ç¯¶â¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÅÙÀ°Íý¤·¡¢¼Â¼Á¤Î¼ê¼è¤ê¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ä¤ê¹ç¤¤¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤ä¿Í»ö¡¢³°Éô¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¿¦¾ì¤äÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·î5Ëü±ß¤òÆÀ¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ýÆþ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤È°Â¿´¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·î5Ëü±ß¤ò¡È²æËýÎÁ¡É¤Ë¤»¤º¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
