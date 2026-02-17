¡Öº£¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤È¡È¿¿µÕ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±é½Ð¤Ë¶Ã¤
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤È¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£
2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬½Ð±é¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½ÐÀî¤¬ÆÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î´ë²è¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥í¥±
º£²ó¡¢1985Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Î40Ç¯¤Î·ÝÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿½ÐÀî¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤ä²á¹ó¤Ê¥í¥±¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î·Ý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ïº£¤âÀÎ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÀî¤À¤¬¡¢²á¹ó¤Ê´ë²è¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
½ÐÀî¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÂÎÄ¥¤ëÈÖÁÈ¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¤¨¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÈÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòº£¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ÐÀî¤Ï¸ÀµÚ¡£ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¹Ô¤¦¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬Èô¤Ö¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¸«¤»Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢MC¤¬¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¡ª¡Ù¤È´õË¾¼Ô¤òÊç¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤òµó¤²¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¡¤Æ¤Ð¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡Öº£¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿½ÐÀî¤Ï¡¢¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤â¿Ó¤À¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£