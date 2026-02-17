防衛省・自衛隊公式Xアカウントが2026年2月16日、歌手の小林幸子さんが海自護衛艦の見学に訪れたことを報告した。

「『第60回定期演奏会』にサプライズゲストとして出演・歌を披露」

小林さんは同日、「海自舞鶴音楽隊の『第60回定期演奏会』にサプライズゲストとして出演・歌を披露」したという。

防衛省・自衛隊の公式Xは、ピンクのロングドレスに白いファーショールを合わせた華やかな装いの小林さんが、マイクを手に歌うステージの様子を公開。

「舞鶴地方隊は、積雪といった厳しい自然環境の中でも、24時間365日態勢で日本を守っています」とし、「小林幸子さんから、海上自衛隊や舞鶴地方隊に対し、日頃の感謝が伝えられました」と説明した。

続く投稿では、「歌手の小林幸子さんが、海自護衛艦『ふゆづき』に乗艦し、カレーを堪能」と報告。

黒いインナーにショッキングピンクのジャケットを合わせ、金のネックレスをした小林さんが、笑顔でカレーを食べる写真を公開した。ふゆづきの運転席に座り、海上自衛隊の帽子を被った小林さんが、双眼鏡を手にポーズをとる写真も公開している。

「日本の平和と安全を守る「ふゆづき」を知っていただく機会となりました」とし、「『ふゆづき』は汎用型護衛艦『あきづき』型の4番艦として、2014年3月に就役し、警戒監視、海外派遣、日米共同訓練といった任務を行っています」と説明した。

小泉進次郎防衛相も「隊員の励みになります」

小林さんも自身のXで「一昨日、海上自衛隊舞鶴音楽隊『第60回定期演奏会』にシークレットゲストとして、出演するため、京都府舞鶴を訪れました！！」と報告した。

ふゆづきの前で撮影された記念写真や、カレーの写真などを添え、「ステージの前に、舞鶴港に現在停泊している『護衛艦 ふゆづき』を見学させて頂きました」。「人生初めて護衛艦！！ 迫力ありました」と振り返った。

「舞鶴地方総監の西脇海将をはじめ、そうそうたる自衛隊の皆様、そして舞鶴市の鴨田市長、今回、ご恩を頂いた谷公一先生にお出迎え頂きました」という。

海軍カレーについては、「ランチには海軍カレーを頂きました 豚肉がゴロゴロ入っていて柔らかく、優しい甘みのカレー」とつづり、「限られた予算の中で、栄養価や隊員の皆様が少しでも癒されるメニューを考え提供されているお話も伺いました」としている。

小泉進次郎防衛相は小林さんの投稿を引用し、「自衛隊への激励、ありがとうございました！ 隊員の励みになります」と感謝のコメントをつづった。

一連の投稿を見た人からは、「サプライズでラスボス降臨すごすぎます」「ラスボス on 護衛艦ふゆづき 強すぎて頭バグるw 小林幸子さんのステージ、伺いたいです」など、盛り上がる声が相次いだ。

小林さんの若々しさに、「小林幸子さん、お肌が綺麗すぎる」「こっ...小林幸子様...？！ ご年齢はあえて申し上げませんが、お綺麗すぎませんかね...」などとする声もある。