国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第8週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計14人がトップ100入り

女子シングルスでは、日本勢トップの張本美和（木下グループ）が6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位につけ、3選手がトップ10を維持している。

なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動はなかった。

橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位をキープし、「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」で優勝を果たした大藤沙月（ミキハウス）は2つ順位を上げて12位に浮上。長粼美柚（木下アビエル神奈川）は16位を維持している。

このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）が木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）を上回り22位に浮上し、両者の順位が入れ替わった。

横井咲桜（ミキハウス）は4ランクアップの28位。「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」で準優勝した平野美宇（木下グループ）は31ランクアップの34位と大きく順位を上げた。芝田沙季（日本ペイントグループ）は4ランクアップの36位、赤江夏星（日本生命）は3ランクダウンの43位となっている。

また、出澤杏佳（レゾナック）は3つ順位を下げて84位、笹尾明日香（日本生命）は前週に続き100位にランクイン。日本女子は計14選手がトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年2月16日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：早田ひな

11位（-）：橋本帆乃香

12位（↑ 14位）：大藤沙月

16位（-）：長粼美柚

22位（↑ 23位）：佐藤瞳

23位（↓ 22位）：木原美悠

28位（↑ 32位）：横井咲桜

34位（↑ 65位）：平野美宇

36位（↑ 40位）：芝田沙季

42位（↓ 39位）：赤江夏星

84位（↓ 81位）：出澤杏佳

100位（-）：笹尾明日香