相手に納得してもらうための「エビデンス」は場合によって使い分ける【眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話】

話に信憑性を持たせる「エビデンス」

【ACTION 説得】相手が納得しやすくなるフレーズ「データによると」

会社の会議やプレゼンテーションで、相手を納得させたいとき、何よりも説得力を持つのがエビデンスです。エビデンスとは「話を構築していく上での根拠」のこと。単に自分の好みや、想定だけで話しているのではないという「客観的な視点」を盛り込むと、話に信憑性を持たせることができます。

話の流れとしては、まず結論を提示した上で、「なぜなら、◯◯というデータがあるからです」と、示していくのが効果的なやり方。こうすることで、自分勝手な意見ではなく、理知的で客観的な主張であることが伝わります。

エビデンスには、公式に認められた研究結果や、メディアなどが発表したデータなどが挙げられます。そこには、ある種の「権威」があるからです。また、近年では、ネットによる「口コミ」なども、根拠になるでしょう。多くの人の声が集まる場所では、より「リアル」な情報を得ることができるからです。

人はタイプによって、客観的なデータやロジックを重要視する人と、現場や身近な人の声を重要視する人とに分かれます。相手がどのような根拠に信頼を寄せているのかを判断し、うまく使い分けていくのが大きなコツです。

なお、もし明確なエビデンスが示せない場合も、「こっちのほうが好きだから」というように、何かしらの理由は述べましょう。少なくとも、明確な理由を挙げないよりも、「論理的で正当な主張」というニュアンスが出るからです。

データと他の人の意見を上手に使う

データを使う

「〇〇は××です。なぜかというと、△△という研究データがあるからです」

他の人の意見を取り入れる

まず結論を提示し、次にその根拠を説明する 客観的な主張であり、自分勝手な意見ではないとの印象を与えられる 自分の主張が受け入れられやすくなる

「有名な口コミサイトでの評価も高いから、このお店がいいと思います」

明確なデータがない場合は

「専門家が言っていた」「メディアが発表している」というような、権威のある意見を入れると、納得してもらいやすい 「知人の◯◯さんもそう言っていた」「口コミでの評判がいい」という、リアルな声も説得力が増す

「どうしてこれがいいの？」「ピンと来たからです」

明確な理由がない場合でも、「私の好みだから」というように、何かしらの理由を示すだけで「論理的で正当な主張」に聞こえる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話』著：五百田達成