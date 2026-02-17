100均で買えるレベル超えてる！さすが有名ブランドのクオリティ！500円でも安いスタンド

ダイソーのモバイルグッズ売り場で、100均の概念を覆すようなアイテムに遭遇しました。手に取って驚いたのは、その洗練されたデザインとズッシリとした安定感。実はこれ、記録メディア「HIDISC（ハイディスク）」で知られる日本企業、磁気研究所が扱う本格派のガジェットスタンドだったんです。

商品情報

商品名：タブレットスタンド

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：折り畳み時W156mmD×123mm×H43mm／アーム長80mm

重量（約）：177g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984279871218

角度調整は自由自在！360度回転＆ダブルアームの超実力派

今回ご紹介するのは、ダイソーで購入した「タブレットスタンド」550円（税込）です。

説明書には「HIDISC」のロゴが入っており、家電量販店などでもお馴染みの日本企業のブランド商品がダイソーで手に入るというだけで期待が高まります。

最大の特徴は、驚異の可動域。アームの根元が360度回転し、さらに上下2箇所の接合部がそれぞれ180度調整できるため、ミリ単位で自分好みの角度に固定することが可能です。

クリア素材を組み合わせたスタイリッシュな外観は、デスクに置くだけで一気に今どきな雰囲気に。13インチまでのタブレットやスマホに対応しており、耐荷重は1kgまでとタフな設計です。使わない時はコンパクトに折り畳めるので、カフェやコワーキングスペースなど出先での作業にも気軽に持ち運べます。

ちなみに根元の青いフィルムは剥がせます。筆者の爪が弱いせいで剥がすことができず、そのまま使用しています。剥がすと鏡面のシルバーカラーで非常にスタイリッシュです。

「細いアームで大丈夫？」そんな不安を吹き飛ばす抜群の安定感

実際に使う前は、「アームが細めだから、重いものを乗せるとぐらついたり、バランスがシビアだったりするのでは？」と少し不安もありました。しかし、いざセットしてみるとそんな心配はどこへやら。タブレットをのせる面に4箇所、底面に5箇所も滑り止めが配置されているおかげで、驚くほどしっかりと安定します。

私は13インチのモバイルモニターを載せて使用していますが、タイピングの振動で揺れることもなく、ピタッと静止してくれます。アームの硬さもちょうど良く、一度決めた角度が重みで勝手に下がってくることもありません。輸入品とはいえ、国内の有名ブランドが扱っている製品だけあって、その信頼感とクオリティは折り紙付きです。

仕事の生産性が爆上がり！視線の移動もスムーズで快適に

このスタンドの真骨頂は、絶妙な「高さ」を出せるところにあります。ノートPCの横にサブモニターとして設置した際、画面の高さを揃えられるため、視線の移動が非常にスムーズになりました。日差しの入り方や座り方の変化に合わせて、座ったまま指先一つで角度を微調整できるのもストレスフリーです。

首や肩への負担も軽減され、たった550円の投資でデスクワークの環境が劇的に改善されました。「100均のスタンドなんてどれも同じ」と思っている方にこそ、試してみてほしい名品。家電量販店なら数千円はしそうなクオリティのスタンドが、ダイソーならこの価格で手に入りますよ。

ダイソーの「タブレットスタンド」は、デザイン・機能・安定感の三拍子が揃った、まさに価格破壊級のアイテムでした。動画視聴やお仕事の環境をスマートに整えたい方は、売り切れる前にモバイルグッズコーナーへ急いでくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。