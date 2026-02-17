¤Ò¤í¤æ¤¡¢¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡Ë¤Ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Öª¡ÖÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤ÏÆìÊ¸·Ï¤Î°äÅÁ»Ò!?¡¡´ØÅì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌïÀ¸»þÂå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÆìÊ¸¿Í¤ÏÇØ¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢Ä¦¤ê¤¬¿¼¤¯¡¢ÂÎÌÓ¤¬Ç»¤¤¡£Æ·¤Î¿§¤Ï¹õ¤è¤ê¤âÃã¿§¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ÎÂè10²ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä¡×Âè2ÃÆ¤Ï¡¢ÆìÊ¸·Ï¤ÈÌïÀ¸·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£ÌïÀ¸·Ï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÆìÊ¸·Ï¤ÈÌïÀ¸·Ï¤Ï¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ª¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆìÊ¸·Ï¡©¡¡ÌïÀ¸·Ï¡©¡¡¤½¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡Á°¹æ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÁÄÀè¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¡¢Ìó5000Ç¯Á°¤ËÄ«Á¯È¾Åç¤Î¤µ¤é¤ËËÌ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎË²Ï¼þÊÕ¤Ç»¨¹òÇÀ¹Ì¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¡¹¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÄÅÄ¡Ë¡¡¤¨¤¨¡£Èà¤é¤Ï4000Ç¯Á°¤ËÄ«Á¯È¾Åç¤ËÆî²¼¤·¡¢3000Ç¯Á°¤Ë°ðºî¤È¶¦¤ËÆüËÜÎóÅç¤ØÅÏÍè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡ÇÀ¹Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¸ýÇúÈ¯¤·¤¿ÅÏÍè·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢ÆìÊ¸¿Í¤Ï°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤¿¤È¡£ÆìÊ¸¿Í¤Ï¼íÎÄºÎ½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤ËÇû¤é¤ì¤º¡Ö¤â¤á¤ë¤Ê¤éÆ¨¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÀï¤ï¤º¤Ë¾ì½ê¤ò¾ù¤ê¡¢´Ë¤ä¤«¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥Åª¤ÊÀï¤¤¤Îº¯À×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÌïÀ¸»þÂå°Ê¹ß¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÏÍè·Ï¤Î¿Í¡¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ËÜ½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤ÎDNA¤Î8¡Á9³ä¤¬ÅÏÍè·Ï¤Ç¡¢»Ä¤ê1¡Á2³ä¤¬ÆìÊ¸¿Í¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸©Ã±°Ì¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾¤ä»Í¹ñ¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÏÍè·Ï¤Î°äÅÁ»Ò¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅìËÌ¤ä¼¯»ùÅç¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÆìÊ¸¤Î°äÅÁ»Ò¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤Î¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤ä²Æì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÆìÊ¸·Ï¤Î°äÅÁ»Ò¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¡¢¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤¬ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤ÈËÍ¤ÎÆ¨¤²Â¤¬Â®¤¤¤Î¤ÏÆìÊ¸·Ï¤ÎDNA¤¬¶¯¤á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÅÄ¡¡¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç§¤áÆñ¤¤Àâ¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÅìËÌ¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ì°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÆìÊ¸Í×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆìÊ¸·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÊäÂ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆìÊ¸·Ï¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àï¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡ÅÏÍè·Ï¤Î¿Í¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜÎóÅç¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤¬¡¢ÅÚ´ï¤È¥²¥Î¥à¤Î¸¦µæ¤«¤éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÅÄ¤ÏÂ¤¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯½¸ÃÄ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÏÍè·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï´ØÀ¾¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÅì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤Ê¤¼¤«Ì¾¸Å²°ÉÕ¶á¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó»ß¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ó¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡ÍýÍ³¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÅÄ°ðºî¤Ï½ÅÏ«Æ¯¤Ç¤¹¡£Åì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢À¾¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ý³ÏÎÌ¤â¸º¤ë¡£¶ìÏ«¤·¤ÆÅÄ¤ó¤Ü¤òÂ¤¤Ã¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤è¤ê¡¢ÆìÊ¸¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼í¤ê¤äµù¤ò¤¹¤ëÀ¸³è¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÅì¿Ê¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ò¤í¡¡¡Ö¿¢Êª¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤é¡¢Æ°Êª¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¸µ¤«¤é¤¤¤¿ÆìÊ¸·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¼íÎÄºÎ½¸¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÏÍè·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿»Æ©¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ò¤í¡¡Ì¾¸Å²°¤ò¶¤Ë¤·¤¿·ÐºÑ·÷¤Îº¹¤Ï¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¼ÄÅÄ¡¡ÊÑ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î´ØÅì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌïÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤ÎÌïÀ¸»þÂå¤Î¿Í¹ü¤Î£Ä£Î£Á¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÆìÊ¸Åª¤Ê°äÅÁ»Ò¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËËÌ¤ÎÅìËÌÃÏÊý¤Ï¡¢¥Ò¥È¤âÀ¸³è¤âÆìÊ¸»þÂå¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤è¤¯ÆìÊ¸¿Í¤Ï¡Ö´é¤¬Ç»¤¯¤ÆÌÓ¿¼¤¤¡×¡¢ÌïÀ¸¿Í¤Ï¡Ö¾ßÌý´é¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¼ÄÅÄ¡¡Àµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÌïÀ¸¿Í¤ÏÌïÀ¸»þÂå¤ËÆüËÜÎóÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¿¤ÁÁ´ÂÎ¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçÎ¦¤«¤éÍè¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜÎóÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æº®·ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆìÊ¸·Ï¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï¡ÖÅÏÍè·ÏÌïÀ¸¿Í¡×¤È¡ÖÆìÊ¸·Ï¡×¤È¤¤¤¦¶èÊÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¡©
¼ÄÅÄ¡¡ÆìÊ¸¿Í¤ÏÇØ¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢Ä¦¤ê¤¬¿¼¤¯¡¢ÂÎÌÓ¤¬Ç»¤¤¡£ºÇ¶á¤Î¥²¥Î¥à²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Æ·¤Î¿§¤Ï¹õ¤è¤ê¤âÃã¿§¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»õ¤Î¥µ¥¤¥º¤â¾®¤µ¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤É¡¢ÃÏ°è¤ä¸Ä¿Í¤ÇÆìÊ¸¿ÍÅÙ¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÆìÊ¸·Ï¤Î°äÅÁ»Ò¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¸½Âå¿Í¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤ÏÆìÊ¸·Ï¤Î°äÅÁ»Ò¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢²¿¤è¤ê¡Ö¤ª¼ò¤Ø¤Î¶¯¤µ¡×¤¬¸²Ãø¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥Ò¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°û¤á¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¹¤°¤ËÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌïÀ¸»þÂå°Ê¹ß¤ËÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤·¤¿°äÅÁ»Ò¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤â¤È¤â¤È¿Í´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ª¼ò¤¬°û¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤â¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¤½¤ÎÊ¬²òÊª¤ÇÆÇÀ¤ò»ý¤Ä¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤ËÆîÃæ¹ñ¤Î½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ËÌÊý¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÅÏÍè¿Í¤È¶¦¤ËÆüËÜ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤òÊ¬²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸Â¸ÀïÎ¬Åª¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê°äÅÁ»Ò¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀâÌÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¥Þ¥é¥ê¥¢Í½ËÉÀâ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ìÃæ¤Ë»Ä¤ë¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¸¶Ãî¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï´°Á´¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼ò¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÃ×Ì¿Åª¤ÊÉÂµ¤¤«¤é¼é¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐºÇ¶á¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¥¥Ã¥È¤Ç¡ÖÆìÊ¸¿ÍÅÙ¡×¤È¤«½Ð¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤ÎÆìÊ¸¿ÍÅÙ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¥Î¥à¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤¨¤¨¡£ÅÏÍè¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆìÊ¸¿Í¤¬»ý¤ÄDNA¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸Ä¿Í¤´¤È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÆìÊ¸¿Í¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÆìÊ¸¿Í¤Î²òÀÏ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÖÃÏ°èÊÌÆìÊ¸¿ÍÅÙ¡×¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ç¤â¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ë¤â»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÆ¨¤²Â¤ÎÂ®¤µ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÆüËÜ¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÊ£»¨¤ÇÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ñ°ì¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¶¹¤¤¹ñÅÚ¤Î³ä¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£¼ÄÅÄ¸¬°ì¡ÊKenichi SHINODA¡Ë¡¡
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÀè¤¿¤Á¡Ù¡ÊNHK¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£2026Ç¯2·î23Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×¤¬³«ºÅÃæ
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã