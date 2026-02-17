Èþ¿©²È¤¬¡Ö¾¾ºåµí¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¾¾ºåµí¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤ëÍýÍ³
À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈþ¿©¡×¡£Èà¤é¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÏÊý¡×¤À¡£¤¤¤Þ¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤È¿©ºà¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥í¡¼¥«¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡É¤¬¡¢À¤³¦¤«¤éÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î½ñ¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡Ë¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¤ò²òÀâ¡£¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈþ¿©ÃÏÂÓ¡¦µª°ËÈ¾Åç
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¡¦·§ÌîÂç¼Ò¤ò½ä¤ë¡¡½äÎé¤ÈÈþ¿©¤ÎÎ¹¡¡µª°ËÈ¾ÅçÈþ¿©³¹Æ»¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜÈÇ¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÂ¿µ¤Ä®¡×¤Î»ÜÀß¡ÖVISON¡×¤ä¡¢»°½Å¸©¤Î¤¤ï¤á¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î°¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÀä·Ê¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ëµª°ËÈ¾Åç¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈþ¿©ÃÏÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¾¾ºåµí¤Î¥Û¥ë¥â¥ó
¡¡¤³¤ì¤ÏÍ¾ÃÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»°½Å¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¾¾ºåµí¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¾ºåµí¤ÏÅìµþ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ö¾¾ºåµí¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¡ÊÆâÂ¡¡Ë¡×¤ò¿©¤Ù¤Ë»°½Å¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¾¾ºåµí¤À¤±¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ÏÄÌ¾ï¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â2001Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶¸µíÉÂ°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ¤ÎµíÆù¤Ë¤Ï¸ÄÂÎ¼±ÊÌÈÖ¹æ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½èÍý¤µ¤ì¤¿¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó½èÍý¾ì¤Ë½¸¤á¤é¤ìÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Îµí¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾¾ºåµí¤À¤±¤ò½èÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾¾ºåµí¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¾¾ºå»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ì¾£¤Ó¤ó¡×¤È¤¤¤¦¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ï¡¢¾¾ºåµí¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÅ¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¡À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£