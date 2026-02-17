¡È¥Õ¥£¥Ê¥ê¥Ã¥·¥Þ¡É¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¼ã¤Å·ºÍ¥ä¥Þ¥ë¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¡¡¥¿¥°¥ê¥¢¥Õ¥£¥³¤é·Ð¸³ËÉÙ¤ÊWÇÕ²¦¼Ô¤¬¥ä¥Þ¥ëÉõ¤¸¤Ø
3·î27Æü¡¢EURO2024²¦¼Ô¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024²¦¼Ô¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤¬Àï¤¦¥Õ¥£¥Ê¥ê¥Ã¥·¥Þ¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï2022WÇÕ²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤È¤â2026WÇÕ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥Õ¥£¥Ê¥ê¥Ã¥·¥Þ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢WÇÕ¤Øµ®½Å¤ÊÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë¡£
ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ëVS¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ä¥Þ¥ëÂÐºö¤È¥á¥Ã¥·ÂÐºö¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜÅÀ¤À¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½´ÆÆÄ¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥¹¥«¥í¡¼¥Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ËÆÃ²½¤·¤¿Áª¼ê¤òÃæÈ×¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¥ä¥Þ¥ë¤ÎÆÍÇË¤ËÈ÷¤¨¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥ëÂ¦¤Î¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤ëÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¥¿¥°¥ê¥¢¥Õ¥£¥³¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¥ä¥Þ¥ë¤ò»ß¤á¤ë¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÃæÈ×¤ÈºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬¸½À¤³¦ºÇ¹â¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥ë¤ÎÀª¤¤¤ò¤É¤¦»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Àï¤¤¤À¡£