¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Â¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£ÃËÀ¤Î¡ÖÉÔÎÑ´êË¾¡×¤ò»É·ã¤¹¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§
¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤ÉÔÎÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤Ë¾Â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¡ÖÉÔÎÑ´êË¾¡×¤ò»É·ã¤¹¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃË¿´¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
²¿¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÃË¿´¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤Ë¾Â¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤ÏÃËÀ¤Î½÷À¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤¿´Íý¤äÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤¤¿´Íý¤ò¤¦¤Þ¤¯»É·ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤¬¼å¤¤ÃËÀ¤Û¤É¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë
ÃËÀ¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¾å¼ê¤Ë¸«¤»¤ë½÷À¤Ë¾Â¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿´¤«¤é¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤Î¤³¤È¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
½÷À¤«¤éºÊ°Ê¾å¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤â¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤«¤é¤½¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤¿¤éÉÔÎÑ¤Ë¾Â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÀ¤¬ÉÔÎÑ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤«¤é¤â¥â¥Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤òµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼Î¥º§¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡£ÉÔÎÑ¤¹¤ëÃËÀ¤¬»ý¤Ä¡Ö¿È¾¡¼ê¤Ê¹Í¤¨Êý¡×