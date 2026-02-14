【「1/24 BPN1 トヨタ ヴェルファイア ZA G EDITION(グレイッシュブルーマイカメタリック)」「1/24 BPN2 トヨタ アルファード GF3.5L(グレイッシュブルーマイカメタリック)」】 2月17日 出荷開始 価格：各6,050円

1/24 BPN1 トヨタ ヴェルファイア ZA G EDITION(グレイッシュブルーマイカメタリック)

フジミ模型は、プラモデル「1/24 BPN1 トヨタ ヴェルファイア ZA G EDITION(グレイッシュブルーマイカメタリック)」および「1/24 BPN2 トヨタ アルファード GF3.5L(グレイッシュブルーマイカメタリック)」の出荷を2月17日に開始する。価格は各6,050円。

ボディペインテッドシリーズより「2代目ヴェルファイア/30系前期型」と「3代目アルファード/30系前期型」が登場。ボディのグレイッシュブルーマイカメタリックは専用塗料で彩色済み、他部品は成形色で着色済みとなっており、パーツ同士をはめ込む設計仕様により簡単に組立てられるようになっている。

また、窓枠やエンブレム、ルーフモールなど細かい部分の色差表現は追従性に優れた付属シールで手軽に再現可能。リアハッチの「VELLFIRE」および「ALPHARD」、「V6」のマークは印刷印刷で再現されている。

「1/24 BPN1 トヨタ ヴェルファイア ZA G EDITION(グレイッシュブルーマイカメタリック)」

「1/24 BPN2 トヨタ アルファード GF3.5L(グレイッシュブルーマイカメタリック)」

