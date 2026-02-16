日曜日のメゾンデ、『百瀬アキラの初恋破綻中。』を原作とした新曲「恋のいうとおり」2月18日リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「日曜日のメゾンデ」が、『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中の純愛ラブコメ漫画『百瀬アキラの初恋破綻中。』を原作とする新曲「恋のいうとおり」を、2026年2月18日に配信リリースすることが決定した。

「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクト。

原作『百瀬アキラの初恋破綻中。』は、ド田舎に暮らす少年・久我山はじめと、かつての憧れの同級生・百瀬アキラの恋のゆくえを描く純愛ラブコメディ。もどかしくも温かな恋模様が、多くの読者の支持を集めている。

「恋のいうとおり」の作詞・作曲を手がけたのは、 UNISON SQUARE GARDENのベーシストであり、同バンド楽曲のほとんどの作詞・作曲を担う田淵智也。原作の魅力を丁寧に汲み取りながら、春の訪れを感じさせる軽やかで高揚感のある楽曲に仕上げている。

併せて公開されたジャケットビジュアルは、春の訪れを感じさせる桜をモチーフに、やわらかなピンク色を基調とした印象的な仕上がりとなっている。

「日曜日のメゾンデ」の2026年春を代表する一曲として、新曲「恋のいうとおり」のリリースに注目してほしい。

●配信情報

「恋のいうとおり」

原作『百瀬アキラの初恋破綻中。』

2026年2月18日配信リリース

作詞・作曲：田淵智也 / 歌唱：礼衣

配信リンクはこちら

https://orcd.co/koinoiutori

●原作情報

晴川シンタ『百瀬アキラの初恋破綻中。』



『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中（既刊１〜5巻）。「次にくるマンガ大賞 2025」コミックス部門第6位受賞。

＜あらすじ＞

ド田舎に暮らす少年・久我山はじめのもとに帰ってきた、かつての憧れの同級生・百瀬アキラ―― 実は彼女は、大好きなはじめと結ばれるため、周到な計画を立てて田舎に帰ってきていた！！ …が、超不器用なアキラの計画は、いつもだいぶ空回り。 おまけに、はじめも超鈍感＆先走り体質… 当然、めちゃくちゃにすれ違います。 果たして2人は、思い描いた未来へ進めるのか…？ いや、進みます。大丈夫です。たぶん… 2人の様子を、どうぞあったかく見守ってください。

第1話 試し読み

https://www.sunday-webry.com/episode/2550689798900303636

週刊少年サンデー

https://websunday.net/

サンデーうぇぶり

https://www.sunday-webry.com/

＜日曜日のメゾンデとは＞

“日曜日のメゾンデ”は、架空の音楽アパート”MAISONdes”の中にあるどこかの部屋の本棚で、「サンデーうぇぶり」「週刊少年サンデー」から生まれた漫画作品を、さまざまなクリエイターが音楽にし、ボーカル礼衣が歌うアーティストプロジェクト。

恋の物語も、未来も過去も、笑い転げるコメディも、手に汗握るサスペンスも、魔法も宇宙も学校も、六畳半の中に無限に広がる物語から生まれる音楽の中には、あなたのための歌も、きっと見つかる。

©晴川シンタ／小学館

