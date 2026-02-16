1.保温のため

猫は、寒いときに体を丸めて寝ることがあります。というのも、体をぎゅっと縮めることで熱を逃がさないようにしているから。自分の吐く温かな息を、体に当てているという説もあるようです。

猫にとっての適温は、20～28℃前後といわれています。13℃以下になると、寒さを感じて体を丸める傾向があります。猫が丸まって寝ているときは、暖房器具やブランケットなどで室温調節してあげるといいでしょう。

ちなみに、暑いときは体を伸ばして寝る猫が多いようです。前足を伸ばしたり、お腹を出したりするのは放熱している証拠。猫の寝相からは、「寒い」「暑い」など猫の体感温度を予測することができます。

2.身を守るため

丸まって寝る姿勢は、お腹を隠しているようでもあります。猫にとって、お腹は最大の弱点です。他の部位のように骨で守られていない上に、大切な内臓がたくさん詰まっているためです。このことから、警戒心が働いているときにも丸まって寝ることがあるといえるでしょう。

野生時代の猫は、寝るときにも敵が来ないか警戒していました。その名残で、丸まって寝る方が落ち着く猫もいるようです。また、狭い場所に隠れて寝ることが多かったため、自然と体を縮めて寝る習性が付いたとも考えられます。

とくに、怖がりな性格の猫や、野良猫を保護したケースなどで、このようなシーンが見られます。「緊張するから小さくなっておこう…」といった気持ちなのかもしれませんね。

3.リラックスしているため

反対に、安心しているからこそ丸まって寝る猫もいるようです。というのも、猫が丸くなって寝ている状態は、すぐに逃げられない体勢ともいえるからです。家の中に敵がいないことを知っているため、心置きなく丸くなっているのかもしれません。

人間にも、人によってさまざまな寝相があります。大の字になって寝るのが落ち着く人もいれば、赤ちゃんのように体を折り曲げて寝るのが落ち着く人もいるでしょう。猫にとってもそれは同じ。それぞれの環境や性格によって、丸くなる理由は異なります。

ちなみに、本当に警戒しているときは、足裏を地面に付けていることが多いといわれています。足裏を地面に付けておくことで、緊急時でも迅速に避難することができるためです。

4.具合が悪いため

もしかすると、体調が悪くて丸まっているのかもしれません。猫は、痛みや違和感を我慢しやすい動物です。どうにかして痛みを和らげるため、体を丸めて寝ていることもあります。

また、気分が悪くて丸まっているケースもあるでしょう。人間も、吐きそうなときに体を折り曲げることがあると思います。同じように、体をぎゅっと縮めて気持ち悪さに耐えていることも考えられます。

体調不良のときは、触ろうとすると威嚇してくることも。普段は温厚な猫も、体に違和感があるときは触られることを嫌がります。

食欲不振や嘔吐、下痢などの消化器疾患、トイレ以外での不適切な排尿などの泌尿器疾患の症状が見られた場合は、早めに動物病院に連れて行くといいでしょう。

まとめ

猫が丸まって寝るのは、保温目的や、安全確保の場合が多いようです。体を縮めることで寒さから身を守ったり、急所であるお腹を隠すことで安心するのです。

また、丸まっている状態は「緊張状態」「リラックス」どちらの可能性も考えられます。警戒して丸まっていることもあれば、安心して丸まっていることもあるためです。

いずれにしても、猫の寝姿が気持ちを知る手がかりになることは間違いありません。表情や反応からも猫の心情を察することができるため、よく観察してみるといいでしょう。

猫が緊張していると感じるときは、寝床が合っていないのかも。ベッドや寝場所を見直してみてもいいかもしれませんね。

(獣医師監修：葛野宗)