モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社が、2月13日に 「moto ai」搭載ハイパフォーマンススマートフォン「motorola edge 60」を発表。これに伴い、ブランドアンバサダー・目黒蓮が出演する新CM「パーティーで着る服」篇（15秒・30秒）を2月16日に公開した。

目黒が2024年9月にモトローラのブランドアンバサダーに就任以来、シリーズ5作目となる今回のCM。モトローラ独自の「moto ai」を搭載した「motorola edge 60」の魅力を訴求する内容で、あとで見返したいメモや写真を必要な時に呼び出すことができる機能「 気にいリマインダー」が役立つ生活のワンシーンが表現されている。

CMのストーリーは、目黒が翌月の誕生日パーティーに向けて着ていく服を選び、「moto ai」の「 気にいリマインダー」を使って保存。誕生日当日に、「何を着ていくんだっけ？」と忘れてしまう目黒に、「moto ai」が瞬時にリマインドし、無事コーディネートが完成。目黒が誕生日パーティーへと向かう--というもの。

目黒のプライベートが垣間見られるかのような構成の今回のCMだが、撮影は終始アットホームな雰囲気の中で行われたそう。爽やかな笑顔でスタジオに登場したという目黒は、四方八方に並べられたしゃれな衣装に囲まれ、撮影中も真剣な表情でコーディネートを探す一幕もあり、衣装選びそのものを楽しむ姿が垣間見えたとか。

また、CM終盤の友人と電話をするシーンでは、「もしもし」という一言に込める表情やテンションを、監督と念入りに確認。細部まで丁寧に取り組むプロフェッショナルな一面ものぞかせたという。

▪️目黒蓮インタビュー

――motorolaのCM出演は今回で5回目となりましたが、撮影のご感想と今回の見どころについて教えてください。

目黒：5回目となりますが、自分としては新鮮な気持ちで毎回撮影ができていると思います。今回は服のコーディネートがテーマになっていて「moto ai」が助けてくれるストーリーになりますが、この前も着たから今回どうしようかなとか、迷われる方もすごく共感してくれるようなCMの中身になっていますし、まさに「moto ai」の魅力が詰まっている映像になったかなと思っています。」

――「motorola edge 60」に触れてみていかがですか？

目黒：機体のデザインがとてもスタイリッシュでかわいいですし、カーブディスプレイの部分が持ちやすい点など、ぜひ皆さんにも実際に見て体感してほしいなと思います。

――カメラ性能はいかがですか？

目黒：カメラ性能は、ずっと良いです（笑）。（カメラ性能について）毎回、話させていただいているんですけど、ずっと良いので安心してください（笑）。

――「moto ai」を使った感想を教えてください。

目黒：「moto ai」も常に進化していると思っています。今回の「気にいリマインダー」ですと、メモした内容を簡単にすぐ引き出したり見つけられたりとか、「やべ！どこだっけ」となってしまう時にも助けてくれるので、やっぱり常にモトローラの進化を自分も感じているなと思っています。

――スマホを使う中、AIに希望や期待はありますか？

目黒：進化していくスピードがとても速いと思いますけど、それでもAI初心者の方も置いていかずに、進化していってもらえたらうれしいです。助かります（笑）。

――「気にいリマインダー」で1か月後に自分のメッセージを思い出すストーリーでしたが、タイムカプセルのように1年後の自分にメッセージを送れるとしたらどんなメッセージを送りたいですか？

目黒：1年後にどんな自分になれているかは全然わからないですけど、でも変わらず勝負してますか？っていう…すべてのことに自分である意味を残して勝負し続けられている自分でいれてたらいいなと思います。

――2月16日に29歳の誕生日を迎えますが、20代のうちでやりたいことを教えてください。

目黒：20代の終わりが見えてきたので、あの時こういうことしてけばよかったなという悔いが残らないように、色んなことにビビらずに飛び込んでいければいいなと思います。やりたいことは、仕事はもちろんたくさんありますし、プライベートだと自然なアクティビティなど…色んなことにトライしていきたいなと思っています。

――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

目黒：さらに進化し「moto ai」で、僕の服選びを「気にいリマインダー」が手伝ってくれています。買いたいものや行きたい場所、気に入ったワイン・料理など覚えていてもらえるので、皆さんにもとても役に立つAI機能だと思います。ぜひ実際にモトローラの製品を手に取って楽しんでいただけたら嬉しいと思います。

（文＝リアルサウンドテック編集部）