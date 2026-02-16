Travis Japanが4月15日にリリースする2ndシングル『陰ニモ日向ニモ』より、リード曲「陰ニモ日向ニモ」が本日2月16日に先行配信。また、本日18時に同曲のMVも公開となった。

本楽曲は、七五三掛龍也が出演するドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の挿入歌。一輪の“無垢な花（Flower）”を巡る執着と、愛ゆえに修羅場をいとわない強い意志を描いたエモーショナルなナンバーとなっている。

MVは、大河臣が監督を担当し、2025年12月の都内スタジオにて約17時間かけて撮影。楽曲のテーマである“二面性”をリバーシを用い、衣装も黒のスーツと白の衣装と視覚演出で象徴的に描き出している。

巨大なリバーシの盤面を模したダンスステージやモスグリーンの壁で囲まれたダークな部屋でのメンバーの表情から、主人公の揺れ動く心理と、周囲との駆け引きを表現。楽曲全体を通して、世界が全て黒に変わっても、たった一石の“白（無垢な存在）”を守り抜く“独壇場”感を体現している。

また、今作はs**t kingzのOguriがコレオグラファーを務めた。メンバーそれぞれの歌唱パートと個性を最大限に引き出す、アクロバティックで芸術性の高いフォーメーションとなっており、サビでは“表と裏”をテーマに、手の振付によって二面性を象徴的に表現している。

サビ後半の中村海人の歌パートのリリックは速く、細かな音まで拾い切った振付で全員で一糸乱れぬシンクロで見せる点は、非常に難易度が高く、メンバーも苦戦。リップシンク多めのメンバーの表情に寄った映像が多数あり、Travis Japan史上最高にセクシーなMVとなっている。

