【SWITCH Vol.44 No.3 特集 ポケモン百景】 2月20日 刊行予定 価格：1,320円

スイッチ・パブリッシングは2月20日に刊行予定の「SWITCH Vol.44 No.3 特集 ポケモン百景」の重版を決定した。価格は1,320円。

本書は「ポケットモンスター 赤・緑」から始まったポケットモンスターの30年をゲーム、カードゲーム、アニメ、ポケモンセンター、グッズなどの切り口で振り返るというもの。「ポケパーク カントー」や「ぽこ あ ポケモン」の風景も掲載するという。

ガールズグループ「IS:SUE」のファッションシューティングや、ポケモンと共に成長したアーティストやクリエイターへのインタビュー、ポケモンカードゲームに描くポケモンの風景、ポケモン代表取締役CEOの石垣恒和氏へのインタビューなども掲載。74ページで、ポケモンたちが生きる世界やポケモンと共に見る世界を描き出す。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。