2月15日、元BE:FIRSTメンバーの三山凌輝が、ニュースサイト「ENCOUNT」のインタビューを受け、義父となった水谷豊との関係などについて話した。

「三山さんは2016年に俳優としてデビューし、2021年、SKY-HI主催のボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』に参加してBE:FIRSTのメンバーとなりました。しかし2025年4月、過去に交際し、婚約までしていた女性から2年間で1億円以上の資金提供やプレゼントを受け取った末、浮気による婚約破棄をしていたことを『週刊文春』が報じ、大騒動となりました。当時の所属事務所は当初、法的問題はないとしていたものの、騒動が拡大した結果、三山さんの俳優業やグループ活動の休止となり、三山さんは事務所から独立しました」（芸能担当記者）

さらに騒動の最中、俳優の水谷豊と歌手の伊藤蘭の娘である女優、趣里との交際も発覚。すでに妊娠しているとの報道も出て、事態は混迷を極めた。

「2025年8月29日、趣里さんとの結婚を正式発表し、同年9月26日、第1子の誕生を報告しました。12月6日には、自身の父親を店長としたあんかけパスタの店を東京・吉祥寺に出店することも発表しました」（同前）

女性に貢がせていたことから“いただき男子”などと批判され、趣里との“授かり婚”も決して祝福の声ばかりではなかった。そんな三山がインタビューでは「元気いっぱい」に語ったという。

「グループからの脱退については《表から見えているもの全てじゃないです》と話し、《何回も話し合って『じゃあ、別の道を歩んでいきましょう』ということになりました。もちろん、BE:FIRSTのメンバーとはいまも仲がよく、円満脱退を強調しています。

また趣里さんの父である水谷さんとの関係も、結婚のあいさつに行ったとき、朝の6時まで話し込んだといい、《感性や感覚がすごく似ていて、分岐点に立った時に選ぶ道などが同じで驚きました。役者としての話よりも、人生において大事にしていること、経験談をうかがい、すごく熱いお話もあれば、面白いお話もありました》と、関係良好を示唆しています。吉祥寺のあんかけパスタ店も順調と話し《いろんなことを言われてきましたが、打たれても打たれても出てくるのが、『本当の杭』だと思いますから》と語っています」（同前）

Xでは、ファンから《本人の口からきく言葉はやっぱり嬉しい》と歓迎のコメントが多数あがり、応援の声も書き込まれているが、なかには納得行かない人々も。

《「自分の生き方は間違ってないんだと思わせて頂きました」ですって。間違ってないんだ、ふーん》

《BE:FIRSTのファンであるBESTYたちの思いはそれぞれあるだろうけどね…》

手放しに応援とは言えないファンや、脱退したグループのファンも存在するようだ。

「2月8日、13日にはデジタルシングルを連続で配信リリースしました。4月にはイベント出演、5月には初のライブツアーも行うことが決定しており、活動を本格化させてきています」（前出・芸能担当記者）

2026年を飛躍の年にすることができるか。