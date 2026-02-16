CUTIE STREETが、グループ史上初の日本武道館での単独公演『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026』を8月25日、26日の2日間にわたり開催する。

同情報は、2月11日から15日に開催されたKAWAII LAB.の4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』のうち、CUTIE STREET単独公演の最終日にて発表されたものだ。

同4周年記念イベントには、CUTIE STREETをはじめ、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、MORE STAR、そして次世代メンバーのKAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHら総勢53名が集結した。

CUTIE STREETの単独公演では、配信リリースされたばかりの新曲「ゆめみるプリマドンナ」と「ひたむきシンデレラ！」をマッシュアップした「ゆめみるシンデレラ！」を初披露。ライブ終盤では、「ゆめみるプリマドンナ」のMVを会場に集まったファンとメンバーで一緒に鑑賞した。

ライブのラストに、日本武道館での単独公演の開催がサプライズ発表されると、板倉可奈は「2年目を武道館でみんなと迎えられるということですね。うわぁ嬉しい！絶対来てください！」と喜びを噛み締めた。

なお日本武道館単独公演のチケットは、CUTIE STREET OFFICIAL FANCLUB会員限定先行が2月25日23時59分まで受付中だ。

また、KAWAII LAB. 4周年記念イベントは3月7日、8日に神戸ワールド記念ホールでも開催予定。さらに、KAWAII LAB.からアイドルデビューを目指すメンバー発掘オーディションのエントリーが開始された。

（文＝リアルサウンド編集部）