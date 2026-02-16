工藤静香「ヘルシーでめちゃくちゃ美味しい」手作りティラミスゼリー公開「断面が綺麗」「何層にも重なっててすごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/16】歌手の工藤静香が2月15日、自身のInstagramを更新。塩麹を使ったティラミスゼリーを披露し、話題となっている。
【写真】キムタクの55歳妻「断面が綺麗」無糖グリークヨーグルトなど重なった本格ティラミスゼリー
工藤は、愛犬と写った写真のほか「ティラミスゼリー！」とコメントを添えてティラミスゼリーの写真を披露。「1番下はクッキーを崩して甘くしたコーヒーを湿らせ、豆乳に大さじ２杯のマスカルポーネを」「ゼラチン、そしてコーヒーゼリー。少し甘く仕上げます。1番上は塩麹を混ぜて水切りした無糖グリークヨーグルト」とコメントを続け、詳細な分量とレシピを紹介した。「これヘルシーでめちゃくちゃ美味しいです！」とつづっている。
この投稿に「すごく美味しそう」「すぐに作ってみます」「罪悪感なく食べられそう」「断面が綺麗」「何層にも重なっててすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
