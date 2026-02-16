¾®²Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï210ËÜ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª¥»¥ó¥È¡¦¥Ô¥å¡¼¥ë¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ê¡¼¥º
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊõ¾þÉÊ¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ô¥å¡¼¥ë¡×
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØTangled¡ÊÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ë¡Ù¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ê¡¼¥º5th season¤È¤·¤Æ¡ÖSunlit Blossom¡¡¡Î¥µ¥ó¥ê¥Ã¥È ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¡¾¸÷¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡¾¡Ï¡×¤¬¿ôÎÌ210ËÜ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù
¥»¥ó¥È¡¦¥Ô¥å¡¼¥ë¡ØTangled¡ÊÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ë¡Ù¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ê¡¼¥º
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¡§¸ÂÄêÉÊ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°1ËÜ/ÄêÈÖÉÊ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°3ËÜ¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°3¥Ú¥¢¡¦¥×¥Á¥Ú¥ó¥À¥ó¥È1ËÜ
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§
¡¦Á´¥â¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤òK18YG¡¦K18PG¡¦PT950ÁªÂò²Ä
¡¦¥á¥ìÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉËô¤Ï¥¢¥á¥¸¥¹¥È¤ØÊÑ¹¹²Ä
¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¡¦µ¬Äê°ÌÃÖ¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼ÊÑ¹¹²ÄÇ½
¤³¤À¤ï¤êÉÊ¼Á¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¤¹¤Ù¤ÆH&C¥«¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥»¥ó¥È¡¦¥Ô¥å¡¼¥ë¼è°·Å¹
¥»¥ó¥È¡¦¥Ô¥å¡¼¥ë¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØTangled¡Ù¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ê¡¼¥º5th season¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿·¤·¤¤À¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹Í¦µ¤¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢Èþ¤·¤¯´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØTangled(Åã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢2026Ç¯¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¸ÂÄê¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¡ÖSunlit Blossom¡¡¡Î¥µ¥ó¥ê¥Ã¥È ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¡¾¸÷¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡¾¡Ï¡×¤ò¿ôÎÌ210ËÜ¡¢1Ç¯´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´°Çä¤·¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡¢¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡×4th season¤Î¿ôÎÌ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¡£
¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Æ½ê¤Ë»Ü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÃÃÂ¤À½Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¹ÅÅÙ¤¬¤¢¤êÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥µ¥¤¥º¤ò0.1ct¤ò´ðËÜ»ÅÍÍ¤È¤·¡¢¥µ¥¤¥º´¶¡¦²Á³Ê¶¦¤Ë¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤é¤â¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¼þÇ¯µÇ°¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢5¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò´ðËÜ¥°¥ì¡¼¥É¤ÎG¥«¥é¡¼¤«¤éD¥«¥é¡¼¤ØÌµÎÁ¤Ç¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ú¥¢¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤òÀ®Ìó¤¹¤ë¤È¡¢SV¥×¥Á¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ëW´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Sunlit Blossom¡¡¡Î¥µ¥ó¥ê¥Ã¥È ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¡¾¸÷¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡¾¡Ï
²Á³Ê¡§297,000±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î14Æü¡Á2027Ç¯2·î13Æü
ÈÎÇäËÜ¿ô¡§210ËÜ
»ÅÍÍ¡§K18PG ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É0.1ct G-SIup EX H&C /¥á¥ì¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É/¥¢¥á¥¸¥¹¥È
¢¨¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×/0.2ct¡¦0.3ctÂÐ±þ²Ä
¢¨¥ê¥ó¥°ÆâÂ¦¤Ë¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹NO. Æþ¤ê
¸÷¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤Æ³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×
È±¤ò·ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¾®²Ö¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¸¡¼¥ó¡×¤ÈÄ®¤Ç³Ú¤·¤¤»þ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ºîÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î²ÄÎù¤Ê»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ø¥¢¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¾®²Ö¤¬¥ê¥ó¥°Á´ÂÎ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿5th¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÀÐºÂÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÌæ¾Ï¡×¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ë²Ö¤Ó¤é¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÀÐºÂ¤È¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¾®²Ö¤ò¥¢¡¼¥à¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖÉÊ¡ÖOne Wish¡¡- ¤Ò¤È¤Ä¤Î´ê¤¤¡¾¡×
¼Ì¿¿¾å¡§¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§264,000±ß
»ÅÍÍ¡§ K18PG ¥»¥ó¥¿¡¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É 0.1ct G-SIup EX H&C
¢¨¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×/0.2ct¡¦0.3ctÂÐ±þ²Ä¼Ì¿¿Ãæ¡§¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§231,000±ß
»ÅÍÍ¡§18PG ¥á¥ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É1ÀÐ¼Ì¿¿²¼¡§¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§231,000±ß
»ÅÍÍ¡§PT950
ÃÂÀ¸Æü¤ÎÌë¶õ¤ËÊü¤¿¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î´ê¤¤¤ò¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤Î1ÀÐ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°Â¦ÌÌ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¢¥é¤ËÂ÷¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤È¡¢¤Ä¤¤½Å¤ÍÃå¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶(0.1ct¡Á¡Ë¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖÉÊ¡ÖShining World - µ±¤¯À¤³¦ -¡×
¼Ì¿¿¾å¡§¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§297,000±ß
»ÅÍÍ¡§K18PG ¥»¥ó¥¿¡¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É 0.1ct G-SIup EX H&C
¢¨¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×/0.2ct¡¦0.3ctÂÐ±þ²Ä¼Ì¿¿Ãæ¡§¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§209,000±ß
»ÅÍÍ¡§K18PG ¥á¥ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É1ÀÐ¼Ì¿¿²¼¡§¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§209,000±ß
»ÅÍÍ¡§PT950
¡Ö¥æ¡¼¥¸¡¼¥ó¡×¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼«Í³¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿¿¼Â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤Î2ÀÐ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆËÁ¸±¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÅã¤ÎÁë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤¬Åã¤Î³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤òÉ½¸½¡£
³°¤ÎÀ¤³¦¤òÇÁ¤¯¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤ÎÄ¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤¬¤Þ¤É¤Î¥¢¡¼¥à¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥°Á´ÂÎ¤Ç¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤ÎÄ¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤òÁÛ¤ï¤»¤ëÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ¹Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖÉÊ¡ÖBest day Ever -»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆü¡¾ ¡×
¼Ì¿¿¾å¡§¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§308,000±ß
»ÅÍÍ¡§K18PG ¥»¥ó¥¿¡¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É 0.1ct G-SIup EX H&C
¢¨¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×/0.2ct¡¦0.3ctÂÐ±þ¼Ì¿¿Ãæ¡§¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§220,000±ß
»ÅÍÍ¡§K18PG ¥á¥ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É1ÀÐ¼Ì¿¿²¼¡§¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§220,000±ß
»ÅÍÍ¡§PT950
Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ëÌë¶õ°ìÌÌ¤ËÅôäÆ¤¬Éñ¤¦¸÷·Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
ÅôäÆ¤ò¼ê¤Ë¾®½®¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ò¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤Î½®·¿¤ËÎ±¤á¤¿3ÀÐ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¶õ¤ËÊü¤¿¤ì¤¿Ìµ¿ô¤Î¸÷¤¬¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤Î¥á¥ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤ÍÃå¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½®¤«¤éÅôäÆ¤ò¾å¤²¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥´¥ó¥É¥é·¿¥ê¥ó¥°¥Ô¥í¡¼
¥ê¥ó¥°¤ò3ÅÀ°Ê¾åÀ®Ìó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥´¥ó¥É¥é·¿¥ê¥ó¥°¥Ô¥í¡¼¤Ç¤¹¡£
Ï·ÊÞ²Ö²°¡ÖÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
5th season¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì¡§¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼
¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¥Ú¥¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤òÀ®Ìó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥é¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÌ´¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÅôäÆ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
5thseason¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì¡ª¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥±¡¼¥¹
Å·ÌÌ¤Ë¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë»É½«¤ò»Ü¤·¤¿¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥±¡¼¥¹¤¬5thseason¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤òÀ®Ìó¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥±¡¼¥¹
¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤ÎÀ®Ìó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥±¡¼¥¹¡£
»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë·ë¤ï¤ì¡¢²Ö¤ÎÈ±¾þ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬Å·ÌÌ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¡õ¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØTangled¡Ù¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ê¡¼¥º5th season¡×¤Î¸ÂÄêÉÊ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°1ËÜ¡¢ÄêÈÖÉÊ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ê¥ó¥°3ËÜ¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°3¥Ú¥¢¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
© Disney
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¾®²Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï210ËÜ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª¥»¥ó¥È¡¦¥Ô¥å¡¼¥ë¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ê¡¼¥º appeared first on Dtimes.