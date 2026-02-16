Vaundy¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤Æ½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡õ¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½
Vaundy¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ãVaundy DOME TOUR 2026 ¡ÈSILENCE¡É¡ä¤¬2·î14Æü¡¦15Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼«¿È½é¡¦ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3·î28Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¸ø±é¹ç·×Ìó35Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´²ñ¾ì´°Çä¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡Østrobo¡Ù¤Îº¢¤Î³Ú¶Ê¤«¤éºÇ¿·¤Î³Ú¶Ê¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê²Î¤ÎÎÏ¤È¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ÏU-NEXT¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«ËÁÆ¬3¶Ê¤Î¤ßX¤ÈYouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢150Ëü²ó°Ê¾å¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢15Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±éÆâ¤Ç¤Ïº£½©¤è¤êÅìµþ¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¹á¹Á¡¦Ê¡²¬¡¦ÂæËÌ¡¦¾å³¤¤ò²ó¤ë¼«¿È½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È27Ç¯¤«¤é28Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¼Â»Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿5Ëü5Àé¿Í¤ÎÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£Vaundy¤Ï2026Ç¯¡¢³èÌö¤Î¾ì¤òÀ¤³¦¤Ë³È¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡ãVaundy ASIA ARENA TOUR 2026 ¡ÈHORO¡É¡ä
9·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë6Æü¡ÊÆü¡Ë
TOKYO Makuhari Messe Halls 9 & 11
9·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë20Æü¡ÊÆü¡Ë
SEOUL INSPIRE ARENA
10·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
HONGKONG AsiaWorld-Arena
10·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë25Æü¡ÊÆü¡Ë
FUKUOKA Kitakyushu Messe
10·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë11·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
TAIPEI Taipei Arena
11/14Æü¡ÊÅÚ¡Ë15Æü¡ÊÆü¡Ë
SHANGHAI
https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026
¢£¡ãVaundy JAPAN ARENA TOUR 2027-2028¡ä
¡¦2027
8·î14Æü(ÅÚ)15Æü(Æü) ¡¡¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¦GLION ARENA KOBE
8·î28Æü(ÅÚ)29Æü(Æü) ¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
9·î19Æü(Æü)20Æü(·î¡¦½Ë) Ê¡²¬¸©¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
9·î25Æü(ÅÚ)26Æü(Æü) ¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
10·î2Æü(ÅÚ)3Æü(Æü) ¡¡¡¡ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
10·î16Æü(ÅÚ)17Æü(Æü)¡¡¡¡¹Åç¸©¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
10·î23Æü(ÅÚ)24Æü(Æü)¡¡¡¡¿·³ã¸©¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥»¡¦¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
11·î20Æü(ÅÚ)21Æü(Æü)¡¡¡¡´ä¼ê¸©¡¦À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥ê¡¼¥Ê(À¹²¬»ÔÁí¹ç¥¢¥ê¡¼¥Ê)
11·î27Æü(ÅÚ)28Æü(Æü)¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍË¿½ê
12·î11Æü(ÅÚ)12Æü(Æü)¡¡¡¡Ê¡°æ¸©¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ
¡¦2028
1·î9Æü(Æü)10Æü(·î¡¦½Ë) ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
1·î15Æü(ÌÚ)16Æü(¶â) ¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê
1·î22Æü(ÅÚ)23Æü(Æü) ¡¡¡¡·§ËÜ¸©¡¦¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ
2·î5Æü(ÅÚ)6Æü(Æü) ¡¡¡¡¹áÀî¸©¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
2·î26Æü(ÅÚ)27Æü(Æü) ¡¡¡¡µÜ¾ë¸©¡¦¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ
https://member.vaundy.jp/feature/ARENATOUR_2728
¢£U-NEXTÇÛ¿®¡ØVaundy DOME TOUR 2026 ¡ÈSILENCE¡É @ Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ù
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2·î15Æü(Æü)18:30¡Á¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè¡Á3·î29Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012419
◾️¡ãVaundy DOME TOUR 2026¡ä
2026Ç¯
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¸©¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¡SOLD OUT
2·î8Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¸©¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬ ¡ÚÄÉ²Ã¸ø±é¡ÛSOLD OUT
2·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡SOLD OUT
2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþÅÔ¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡SOLD OUT
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºåÉÜ¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¡SOLD OUT
3·î15Æü¡ÊÆü¡ËÂçºåÉÜ¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¡SOLD OUT
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡¡SOLD OUT
Á´¸ø±é¡¡³«¾ì16:00/³«±é18:00
¼çºÅ¡¦´ë²è¡§SDR/Vaundy_ART Work Studio
À©ºî¡§SDR¡¦WONDER LIVE Inc.
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026
