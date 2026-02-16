¾å¾ìÇÑ»ß¥ì¥Ù¥ë¤ÎŽ¢ºÇÂçµé¤ÎºáŽ£¤Ç³ô¼ç¤òµ½¤¤¤¿¡ÄŽ¢877²¯±ßÂ»¼º·×¾åŽ£¤Î¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤¬¼ê¤òÀ÷¤á¤¿Ž¢Ä¢Êí¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯Ž£
ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡ÊNidec¡Ë¤¬2025Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ç¡¢¹ç·×Ìó877²¯±ß¤Îµð³ÛÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç°ø¤Î1¤Ä¤¬364²¯±ß¤Î¡Ö·ÀÌóÂ»¼º°úÅö¶â¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡Â»¼º¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â»¼º¡È°úÅö¶â¡É¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º°úÅö¶â¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Î½èÍý¤¬¤Ê¤¼¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£°úÅö¶â¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ñ·×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤ÇÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°úÅö¶â¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÃù¶âÈ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò1ÂæÇä¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö¤ÎÌµÎÁ½¤ÍýÊÝ¾Ú¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ·×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤òÇä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¡Ö½¤Íý¤òÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾Íè¤Î½¤Íý¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯º£Ç¯¤ÎÈÎÇä³èÆ°¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö°úÅö¶â¡×¤Ç¤¹¡£°úÅö¶â¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¤Íè¤Î½¤Íý¥³¥¹¥È¤ò¡¢º£Ç¯¤ÎÇä¾å¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö²ñ·×¾å¤ÎÆ»¶ñ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤ò¼ÂºÝ¤ËÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄ¢Êí¾å¡Öº£Ç¯¤ÎÇä¾å¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥³¥¹¥È¤Î¡È±Æ¡É¤¬¤³¤ì¤À¤±´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËµÏ¿¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬°úÅö¶â¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö°úÅö¶â¡×¤Ï²ñ¼Ò¤ÎËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹
¤Ê¤¼°úÅö¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ë²ñ¼Ò¤¬º£Ç¯¡¢10Ëü±ß¤Î¥¦¥½È¯¸«´ï¤ò1ËüÂæÇä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¢ÂçÌÙ¤±¤À¡ª¡×¤È´î¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¦¥½È¯¸«´ï¤Ï¸¶²Á¤¬¤«¤µ¤ß¡¢Íø±×Î¨¤¬3¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤¨1Ç¯´Ö¤ÎÌµÎÁ½¤ÍýÊÝ¾Ú¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢100Âæ¤Ë10Âæ¤Î³ä¹ç¡Ê10¡ó¡Ë¤Ç¸Î¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¤ÍýÈñ¤Ï1ÂæÅö¤¿¤ê5Ëü±ß¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢°úÅö¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡º£Ç¯¤ÏÈÎÇäÂæ¿ô1ËüÂæ¡ßÈÎÇä²Á³Ê10Ëü±ß¡ßÍø±×Î¨3¡ó¡á3000Ëü±ß¤ÎÍø±×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï1ÂæÅö¤¿¤ê½¤ÍýÈñ5Ëü±ß¡ßÈÎÇäÂæ¿ô1ËüÂæ¡ß¸Î¾ãÎ¨10¡ó¡á5000Ëü±ß¤Î½¤ÍýÂå¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üº£Ç¯¡§¡ÖÂçÌÙ¤±¤À¡¢ºÇ¹â¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡üÍèÇ¯¡§¡ÖµîÇ¯Çä¤Ã¤¿Ê¬¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÍø±×¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÏÄã¼ý±×´ë¶È¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¥¦¥½È¯¸«´ï¤òÇä¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö¾Íè½¤Íý¤¹¤ëµÁÌ³¡×¤â°ì½ï¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç°úÅö¶â¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡üº£Ç¯¡§Çä¾å¤ò·×¾å¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾Íè¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤Î¸«¹þ¤ßÊ¬¤òÈñÍÑ¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡üÍèÇ¯¡§¼ÂºÝ¤Ë½¤Íý¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÈñÍÑ¡Ê°úÅö¶â¡Ë¤ò¼è¤êÊø¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¤È¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈñÍÑ¤¬Æ±¤¸Ç¯¤ËµÏ¿¤µ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤ÎËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤¬Àµ¤·¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°úÅö¶â¤¬»ý¤Ä¡Ö2¤Ä¤Î´é¡×
°úÅö¶â¤Ë¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î´é¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î¥¦¥½È¯¸«´ï¤ÎÌµÎÁ½¤ÍýÊÝ¾Ú¤ÎÎã¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥º£Ç¯¤ÎÀÕÇ¤¡ÊP¡¿L¤ÎÈñÍÑ¡Ë¤È¤¤¤¦´é
º£Ç¯¥¦¥½È¯¸«´ï¤òÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¾Íè¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡¢ÈÎÇä¤·¤¿º£Ç¯¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¾ÍèÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½¤ÍýÈñÍÑ¤Î¸«ÀÑ³Û¤ò¡¢º£Ç¯¤ÎP¡¿L¡ÊÂ»±×·×»»½ñ¡Ë¤ËÈñÍÑ¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥¾Íè¤ÎµÁÌ³¡ÊB¡¿S¤ÎÉéºÄ¡Ë¤È¤¤¤¦´é
¥¦¥½È¯¸«´ï¤òÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌµÎÁ¤Ç½¤Íý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÁÌ³¤¬Æ±»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Íè¤ÎµÁÌ³¤ò¡¢B¡¿S¡ÊÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡Ë¤ËÉéºÄ¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê°úÅö¶â¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü º£Ç¯¤ÎÀÕÇ¤¤òÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¡ÊP¡¿L¡Ë
¡ü ¾Íè¤ÎµÁÌ³¤òÉéºÄ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¡ÊB¡¿S¡Ë
¢£°úÅö¶â¤ò·×¾å¤Ç¤¤ë4¤Ä¤Î¾ò·ï
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ñ¼Ò¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë°úÅö¶â¤òºî¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ·×¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢°úÅö¶â¤ò·×¾å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡¥¾Íè¤ÎÆÃÄê¤ÎÈñÍÑ¤Þ¤¿¤ÏÂ»¼º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡Ö¾Íè¤Î²¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÈñÍÑ¤äÂ»¼º¤Ê¤Î¤«¡×¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾Íè¤¬ÉÔ°Â¡×¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¡ÖÀ½ÉÊ¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¡×¡Ö½¾¶È°÷¤ÎÂà¿¦¶â¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ê¾ÞÍ¿¡Ë¡×¡ÖÇä³Ý¶â¤¬²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2¡¥¤½¤ÎÈ¯À¸¤¬Åö´ü°ÊÁ°¤Î»ö¾Ý¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ö¸¶°ø¤Î¥¿¥Í¡×¤Ï¤â¤¦¤Þ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Öº£Ç¯ÈÎÇä¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¡×¡Öº£Ç¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤ÎÂà¿¦¶â¡×¡Öº£Ç¯Æ¯¤¤¤¿À®²Ì¤¬ÍèÇ¯¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡×¡Öº£Ç¯ÈÎÇä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë·¸¤ëÇä³Ý¶â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥È¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï·×¾å¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤«¤é¡¢È¯À¸²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥¤½¤Î¶â³Û¤ò¹çÍýÅª¤Ë¸«ÀÑ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¶â³Û¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º¬µò¤Î¤¢¤ë·×»»¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤¤¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦´ª¤ä´õË¾Åª´ÑÂ¬¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¢£³ÎÄê¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÀÖ»ú¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Î»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢¾å¤Î4¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÂ»¼º¤ò·×¾å¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î½¤Íý¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌóÄÌ¤ê¤Ëºî¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢¾Íè¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀÖ»ú¤¬½Ð¤ë¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î³ÎÄê¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÀÖ»ú¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢º£²ó·×¾å¤µ¤ì¤¿¡Ö·ÀÌóÂ»¼º°úÅö¶â¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿364²¯±ß¤Î¡Ö·ÀÌóÂ»¼º°úÅö¶â¡×¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÀÖ»ú¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç·×¾å¤¹¤Ù¤¡ÖÌ¤Íè¤Î¥³¥¹¥È¤È¤¤¤¦±Æ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±¼Ò¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é²áµî¤ËµÏ¿¤¹¤Ù¤¤³¤Î±Æ¤ò¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤·Â³¤±¡¢¸«¤«¤±¾å¤ÎÍø±×¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë±£¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤¬Ê®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³Û¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿°úÅö¶â¤Î364²¯±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂ»¼º¤â°ìµ¤¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¡¢¹ç·×Ìó877²¯±ß¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´Æºº¿Í¤¬¡Ö°Õ¸«ÉÔÉ½ÌÀ¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ÎÁàºî¤È¤¤¤¦°Ç¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¼¤¯¡¢·è»»½ñ¤Î¿®ÍêÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°úÅö¶â¤ò°ÍÑ¤·¡¢¸½ºß¤Î¿ô»ú¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÅê»ñ²È¤òµ½¤¯¡¢·è»»½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÇÂçµé¤Îºá¡×¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Çò°æ ·ÉÍ´¡Ê¤·¤é¤¤¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡Ë
¸øÇ§²ñ·×»Î
2011Ç¯¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢À¶ÏÂ´ÆººË¡¿Í¡¢¿·ÆüËÜÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¡¢Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥È¡¼¥Þ¥Ä¤Ë¤Æ´Æºº¶ÈÌ³¤äIFRS¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢IFRSÏ¢·ë·è»»¡¢³«¼¨¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£2021Ç¯7·î¤ËÆÈÎ©³«¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢Âç¼ê¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³Í½È÷¹»¤Ç¤¢¤ëCPA²ñ·×³Ø±¡¤Ë¤ÆCPA¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼ÂÌ³²È¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ö¸øÇ§²ñ·×»ÎYouTuber¤¯¤í¤¤¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò±¿±Ä¡£
»°¥ÄÌð ¾´¡Ê¤ß¤Ä¤ä¡¦¤¢¤¤é¡Ë
Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¼ÂÌ³¡¿ÃÎ¼±·Ï¤Þ¤Ç·Ú²÷¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î Çò°æ ·ÉÍ´¡¢Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ »°¥ÄÌð ¾´¡Ë