交通ルールが軽視されがちな自転車による事故が後をたちません。自転車が絡む事故をなくすため自転車のルール違反に４月から青切符が導入されます。



自転車の”青切符”制度は、16歳以上の自転車利用者が対象で、警察が交通違反を確認すれば、その場で”青切符”を交付するというものです。



この青切符が交付された場合、違反者には反則金の納付義務が発生します。反則金を払えば、裁判や取り調べを受けることなく手続きが終了します。





つまり、車と同様に「自転車の違反ももう見逃しませんよ。反則金も発生しますよ。」ということです。では、青切符の対象となる違反行為にはどんなものがあるのか。「傘をさしての運転」反則金は5000円。「イヤホン」をつけて周囲の音が聞こえづらい状況で運転した場合も同様です。時々見かける「右側通行」とか、「信号無視」。これらは、6000円の反則金が科されます。それから、携帯電話を手に持ち画面を注視したり通話をしながら運転するいわゆる「ながらスマホ」。これには、なんと1万2000円が科されてしまいます。この他にも、夜間ライトをつけない「無灯火」は5000円、「2人乗り」3000円、「止まれ」を無視した「一時不停止」5000円、横に並んで走る「並進」3000円など、細かく規定されています。自転車の事故は、相手だけでなく自分も大けがをする可能性が高いので、「4月から」とは言わず、きょうからルールをしっかり守りましょう。