

「横浜ネイバーズ」Season２ポスタービジュアル（C）WOWOW／東海テレビ

なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務め、東海テレビ・フジテレビ系全国ネットで放送中の「横浜ネイバーズ Season１」。3月7日午後10時よりWOWOWで放送・配信がスタートするSeason２についての情報が解禁された。

【動画】横浜ネイバーズ Season２／特報映像

本作は、大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいくヒューマン・エンターテイメント。原作は、「第11回吉川英治文庫賞」最終候補作にもノミネートされ話題となっている、岩井圭也による大人気小説『横浜ネイバーズ』シリーズ （ハルキ文庫）。

この度、3月7日（土）午後１０時よりWOWOWで放送・配信がスタートするSeason２についての情報が解禁された。Season２では、原作には無いドラマオリジルの要素が加わり、 Season１よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される。

横浜一帯で謎のステッカーが無作為に貼られる事象が多発する中、一件の殺人事件が発生。欽太、そしてロンや“ネイバーズ”の仲間たちにとって大切なある人物が犠牲者となってしまう。しかし、それは不可解な連続殺人事件の序章に過ぎなかった――。事件解決のために奔走する欽太だったが、殺人の容疑で逮捕された人物はまさかのロンだった。欽太やヒ（平祐奈）らは、ロンの無実を信じて行動するもロンはなぜか口を閉ざしたままで……。果たして、バラバラに見える一連の事件はどのように交錯していくのか？やがて衝撃の真相が明らかになる――。

Season２から新たに登場する、豪華実力派キャストが解禁。

欽太とバディを組んで連続殺人事件の捜査にあたる神奈川県警捜査一課刑事・浅香希子役に蓮佛美沙子。逮捕されたロンの弁護人を務めることになる弁護士・清田大助役に萩原聖人。清田の元でともに働くパラリーガル・梨岡拓也役に酒向芳。

さらに、平祐奈、高橋侃、紺野彩夏、三浦誠己、須森隆文、阿南敦子、中島ひろ子、オクイシュージ、原日出子、螢雪次朗、村田雄浩らが出演。Season１でお馴染みの登場人物に加え、新たな面々が物語に彩りを添える。

併せて解禁された Season２のポスタービジュアルと特報映像は、Season１の希望を感じられる鮮やかさとは一転、シリアスな表情で事件の真相へと立ち向かう登場人物たちを活写した。

Season２で演出を務めるのは、「その女、ジルバ」(CX系)、「能面検事」（TX）などの村上牧人。そして、映画『市子』『爽子の衝動』など監督としても活躍する戸田彬弘が脚本を務める。大西も原も口を揃えて「Season１とはまた別の作品に挑んでいるような雰囲気だった」と語るほど印象を変え、手に汗握る本格クライムサスペンスが展開される Season２だが、その物語について大西は、「仲間を信じる気持ちを忘れずに貫き通した先に、どんな未来が待っているのか。Season１、２を通して『絆』をしっかりと感じていただける作品になっていると思います」とコメント。シリーズ全体の根底に流れる魅力を語った。

また、原は「Season２ではさらに物語のスケールが大きくなり、伏線も増えます。きっとドキドキする展開が待っていますので、ぜひご期待ください」と語り、予測不能なスリリングな展開に自信を覗かせた。

なお、Season２の主題歌情報は後日明らかとなる。WOWOWオンデマンドでは、キャスト座談会やインタビューなどスペシャルコンテンツも順次配信予定。

Season１は、毎週土曜日23時40分〜24時3分（フジテレビ系全国ネット）で放送中。

大西流星（小柳龍一役）コメント

Season２で、よりスケールの大きい事件や複雑な人間関係が描かれていきます。Season１の２年後を描いているので、ロンの衣裳もパキッとした色味のストリート系から、少しカラフルさを抑えた大人っぽい感じになっています。髪もバッサリ切って、撮影に挑みました。そして、Season１で描かれた「親仁善隣」という言葉が、Season２でも重要になっていきます。ロンが逮捕されるというまさかの展開ですが、仲間を信じる気持ちを忘れずに貫き通した先に、どんな未来が待っているのか。Season１、２を通して「絆」をしっかりと感じていただける作品になっていると思いますので、ぜひ注目してください。

原嘉孝（岩清水欽太役） コメント

Season１から監督や撮影チームが交代して、作品の毛色が随分と変わりました。もちろんストーリーつながっていますが、感覚としてSeason１とまた別の作品に挑んでいるような雰囲気でした。欽ちゃんの衣裳にも、カーキのロングコートが追加されたのが刑事らしくて嬉しかったです。Season２でさらに物語のスケールが大きくなり、伏線も増えます。eason１で培ったネイバーズ達の強い絆が危うくなる場面もあるかも知れません。きっとドキドキする展開が待っていますので、ぜひご期待ください。

蓮佛美沙子（浅香希子役） コメント

岩井さんの描く原作から、脚本の戸田さんが濃密なオリジナル要素を丁寧に緻密に抽出した、圧倒的な Season２だと思います。私のように２からこの作品に触れた人でも物語に引き摺り込まれ、それでいて Season１から観ている人にとってより衝撃的な、ある意味で悲しい物語に仕上がっている気がしています。“正義の多義性を改めて突きつけられ、静かにもがいた日々でした。それぞれが信じる正しさを、一緒に追いかけながら最後まで見届けてもらえたらと思います。

萩原聖人（清田大助役） コメント

大西君、原君とも全く違う個性が宝石のようにキラキラと役を通じて輝いていて、とても眩しかったです人が成長する時に必ず大きな出会いがあります。それ年齢に関係なくあると思います。それを感じてもらえる eason２になっていると思うので皆様楽しみにしていて下さい。

原作：岩井圭也先生 コメント

脚本：戸田彬弘 コメント

ドラマ「横浜ネイバーズ Season１」を拝見して驚きました。原作に通底する「親仁善隣」の精神が、きわめて忠実に再現されていたためです。撮影現場にうかがった時の雰囲気のよさも印象に残っています。製作チームの方々が誠実に作品世界と向き合ってくださったことで、幸福な映像化となりました。原作から『横浜ネイバーズ』シリーズを知った方にも、楽しんでいただけるドラマになったと思います。Season 2 、原嘉孝さん演じる岩清水欽太（欽ちゃん）の視点から描かれる物語です。もちろん、大西流星さん演じる小柳龍一（ロン）や、ヒナ、マツ、凪といった仲間たちも引き続き登場します。よりサスペンスフルで緊張感のある空気が漂うなか、Season 1とまた違った角度から「親仁善隣」が表現されています。私もいち視聴者として、放送・配信を楽しみにしています。

Season２で、物語の視点が民間人であるロンから、刑事・欽太へと移ります。原作が持つキャラクターたちのあたたかさや「親仁善隣」の精神を、情状だけで物事を判断できない刑事という立場の中で、どのように物語として息づかせることができるのか。その問いが、Season２の出発点でした。民事の世界から刑事事件へと軸足が移ったことで、物語より複雑に、よりスケールのあるサスペンスとして展開していきます。ただの刑事ドラマに留まらず、横浜ネイバーズの刑事ドラマになることを意識して書きました。一筋縄でいかない、人間の選択と感情が交錯する物語になっていると思います。

原作のエピソードを大切にしながら、Season２で物語の約半分をオリジナルストーリーとして構成させて頂きました。自分自身、思い入れのある新しいキャラクターが数多く登場します。原作ファンの皆さんにも、彼らを含めた「ネイバーズの世界」を愛してもらえたら嬉しいです。人を信じることと、疑わなければならないこと。その狭間で揺れ動く人間たちの姿を、ぜひ最後まで見届けてください。