¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Î¡íÈþ¤·¤¤´é¤¹¤®¤ë¡í¥â¥ÆÈþ½÷¡¦ÎÓ¤æ¤á¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¡¢²¿»ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¿¤À¤Î¥Ê¥ó¥Ñ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÓ¤æ¤á
SNS¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÎÓ¤æ¤á¤¬¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤9¡¦10¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¤ä5Ç¯¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦Ëá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÃÏ¸µ¤ÎÉÙÎÉÌî¤Ë¾Æ¤ÆùÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡Û
¡½¡½½µ¥×¥ì¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÎÓ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï°áÁõ¤¬¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¤«¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÉÇÈÄé¤È¤«¥µ¥¦¥Ê¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
ÎÓ¡¡Á°²ó¤Î½µ¥×¥ìÅÐ¾ì¤«¤é4Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤è¤ê¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤«ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤ì¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎÓ¡¡»ä¡¢¼Â¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÂÎ½Å¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¥¹¥Ñ¥ó¤¬Ã»¤¤¤ÈÊÑ²½¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤â¤Ê¤ë¤È°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤Ê¤¡......¡×¤È¤«»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡©
ÎÓ¡¡2½µ´Ö¶Ø¼ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤ªÃë¤ÏÇ¼Æ¦¤´ÈÓ¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢Ìë¤´¤Ï¤ó¤â¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤ê¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤à¤¯¤ß¤Ï¤«¤Ê¤ê¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÎÓ¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡£¤Ç¤â¤ª¤«¤²¤ÇÂÎ¤Ï·Ú¤¤¤·¡¢¿²µ¯¤¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°²ò¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÎÓ¤æ¤á¤µ¤ó¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÓ¡¡¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É......ºÇ¶á¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤é¤ï¤¶¤ï¤¶µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³°¹ñ¤ÎÊý¤Ç¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤«¡£¤½¤³¤«¤é¿²¤¿¤Õ¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤ÆÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿......¡£
¡½¡½³°¹ñ¤ÎÊý¤«¤é¤â¡£
ÎÓ¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÙÎÉÌî¤Ç¾Æ¤Æù²°¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë3¿ÍÁÈ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÍâÆü¡¢¤ªÅÚ»º¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¥â¥Æ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©
¡½¡½¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥â¥Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¡£
ÎÓ¡¡º£Ç¯¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¤ÎÏÃ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¿¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡©
ÎÓ¡¡µîÇ¯»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÉÙÎÉÌî¤Ç¤¤¤Ä¤«¤ªÅ¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂèÆó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾Æ¤Æù¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
ÎÓ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ëàÄ®¾Æ¤Æùá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÃÏ¸µ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«¤Ê¡£
¡½¡½¤ªÅ¹¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÎÓ¡¡ÆâÁõ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÏÂÉ÷¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆù¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÉô¾Æ¤¤¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤ªÆù¤ò¤¤¤¤¾Æ¤²Ã¸º¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÉÙÎÉÌî¤ËÍè¤¿ºÝ¤Ï¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤¤¤º¤ì2Å¹ÊÞÌÜ¤â¡©
ÎÓ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢»¥ËÚ¤È¤«¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ1Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï1Å¹ÊÞÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÓ¡¡¾Æ¤Æù²°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢·ÝÇ½¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ª¼ò¤äÈþÍÆ¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤²ÅÍÚºÚ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ã¸Ï©ÈþÎ¤¡ÊPOIL¡Ë
¡üÎÓ¤æ¤á¡¡
1995Ç¯10·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹168cm¡¡B84 W53 H87¡¡
¡û¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2018¡×¤Î¿·¿ÍÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2019Ç¯°Ê¹ß3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@___yuume.18¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@H_yume_1018¡Û¡¡
ÎÓ¤æ¤á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÌÜÀÃ¥á¡Ù¡¡»£±Æ¡¿²ÏÀ¾ ÎË¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»£±Æ¡¿²ÏÀ¾ ÎË