映えないけど…大当たりでした！欲しい機能が全部入り！100均地味スゴ黒バッグ
商品情報
商品名：2WAYショルダーバッグ（ファスナー付）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480766201
見た目は地味だけど…欲しい要素が全部詰まってる！ダイソーの『2WAYショルダーバッグ（ファスナー付）』
皆さんはバッグに求める条件って、どれくらいありますか？
肩に掛けようとするとハンドルが短くて引っかかり、ファスナーがなくて中身が見えてしまったり…使っていて「惜しい」と感じるポイントって意外と多いものです。
そんな「もっとこうだったらいいのに」を全部備えたバッグをダイソーで見つけてしまいました…！
今回ご紹介するのは、『2WAYショルダーバッグ（ファスナー付）』。
330円（税込）という低価格なのに、機能的で使い勝手抜群です。
ハンドルは長めで、アウターを着ていても肩にすっと掛けられる余裕があります。
腕を通す動作がスムーズなだけで、出先でのストレスはかなり軽減！
持ち方を選べるから荷物が多い日も対応できる！
ショルダー紐付きで、長さ調整も可能。斜めがけにすれば、書類や荷物が増えた日でも両手が空きます。
移動が多い日など、状況に合わせて持ち方を変えられるのは嬉しいポイントです。
バッグの上部には横に渡る帯付き。装飾に見えて、実はカラビナやキーホルダーを付けられるようになっています。
帯が太めなので、付けるなら大きめのカラビナがおすすめです。
さらに、片方のハンドルの下側がループ状になっていて、ここにもキーホルダーを付けられます。
お気に入りのキーホルダーやマスコットをつけて、推し活仕様にアレンジして楽しむのも◎
マチ付き＆見た目以上の大容量！内ポケット付きなのも嬉しい！
開け口はファスナー付きで、移動中に中身がこぼれにくく、防犯面でも安心。
ファスナーが端までしっかり閉まるのがGOOD！
容量も申し分なく、パソコンケースやタブレット、ポーチ2つ、財布、日焼け止め、着替えまで入れてもまだまだ余裕があります。
マチ幅は約11cmとしっかりあるので、見た目以上にたくさん入りますよ。
内ポケットまで付いていて、小物が迷子になりにくいのも助かるポイント。
300円という価格を考えると、ハンドル、ショルダー、ファスナー、大容量、内ポケットまで全部そろっているのは素直に驚きです。
唯一気になったのは、開封直後の石油系のニオイ。プチプラの衣服特有の臭いをやや強めに感じました。
ただ、袋から出して1日置くと多少和らいだので、使用していくうちに気にならなくなるかな？という印象です。
今回は、ダイソーの『2WAYショルダーバッグ（ファスナー付）』をご紹介しました。
見た目はシンプルですが、日常で「これが欲しかった！」と思う要素が全部そろっていて、使う場面を選ばない優秀バッグです。
持ち運び用のサブバッグとしてもぴったりだと思います。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。