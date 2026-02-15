映えないけど…大当たりでした！欲しい機能が全部入り！100均地味スゴ黒バッグ

荷物が多い日も少ない日も、持ち方を変えて対応できて、荷物がきちんと収まり、移動中の不安も減らせる。そんな欲張りな条件を全部満たした優秀バッグをダイソーで見つけました！プチプラなのに機能的で、シーンと選ばないシンプルな見た目も◎気兼ねなく毎日ガンガン使えるバッグを探している人におすすめです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：2WAYショルダーバッグ（ファスナー付）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480766201

見た目は地味だけど…欲しい要素が全部詰まってる！ダイソーの『2WAYショルダーバッグ（ファスナー付）』

皆さんはバッグに求める条件って、どれくらいありますか？

肩に掛けようとするとハンドルが短くて引っかかり、ファスナーがなくて中身が見えてしまったり…使っていて「惜しい」と感じるポイントって意外と多いものです。

そんな「もっとこうだったらいいのに」を全部備えたバッグをダイソーで見つけてしまいました…！

今回ご紹介するのは、『2WAYショルダーバッグ（ファスナー付）』。

330円（税込）という低価格なのに、機能的で使い勝手抜群です。

ハンドルは長めで、アウターを着ていても肩にすっと掛けられる余裕があります。

腕を通す動作がスムーズなだけで、出先でのストレスはかなり軽減！

持ち方を選べるから荷物が多い日も対応できる！

ショルダー紐付きで、長さ調整も可能。斜めがけにすれば、書類や荷物が増えた日でも両手が空きます。

移動が多い日など、状況に合わせて持ち方を変えられるのは嬉しいポイントです。

バッグの上部には横に渡る帯付き。装飾に見えて、実はカラビナやキーホルダーを付けられるようになっています。

帯が太めなので、付けるなら大きめのカラビナがおすすめです。

さらに、片方のハンドルの下側がループ状になっていて、ここにもキーホルダーを付けられます。

お気に入りのキーホルダーやマスコットをつけて、推し活仕様にアレンジして楽しむのも◎

マチ付き＆見た目以上の大容量！内ポケット付きなのも嬉しい！

開け口はファスナー付きで、移動中に中身がこぼれにくく、防犯面でも安心。

ファスナーが端までしっかり閉まるのがGOOD！

容量も申し分なく、パソコンケースやタブレット、ポーチ2つ、財布、日焼け止め、着替えまで入れてもまだまだ余裕があります。

マチ幅は約11cmとしっかりあるので、見た目以上にたくさん入りますよ。

内ポケットまで付いていて、小物が迷子になりにくいのも助かるポイント。

300円という価格を考えると、ハンドル、ショルダー、ファスナー、大容量、内ポケットまで全部そろっているのは素直に驚きです。

唯一気になったのは、開封直後の石油系のニオイ。プチプラの衣服特有の臭いをやや強めに感じました。

ただ、袋から出して1日置くと多少和らいだので、使用していくうちに気にならなくなるかな？という印象です。

今回は、ダイソーの『2WAYショルダーバッグ（ファスナー付）』をご紹介しました。

見た目はシンプルですが、日常で「これが欲しかった！」と思う要素が全部そろっていて、使う場面を選ばない優秀バッグです。

持ち運び用のサブバッグとしてもぴったりだと思います。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。