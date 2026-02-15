3ポイントコンテスト、アキレス腱断裂で欠場中のリラードが優勝…自身3度目の栄冠

「NBAオールスター2026」のオールスターウィークエンド2日目となった2月15日（現地時間14日）、注目イベントである「State Farm 3ポイントコンテスト」が開催された。

出場選手は、コン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、ドノバン・ミッチェル（クリーブランド・キャバリアーズ）、ジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）、ノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）、ボビー・ポーティスJr.（ミルウォーキー・バックス）、タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）、デビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）、デイミアン・リラード（ポートランド・トレイルブレイザーズ）の8名。

ファイナルラウンドにコマを進めたのは、ファーストラウンドで27ポイントをマークしたカニップル、同じく27ポイントのリラード、そして最多の30ポイントを記録したブッカーの3名。コンテスト優勝経験のあるリラードとブッカーに対し、ルーキーのカニップルが挑む構図となった。

ファイナルラウンドは、ファーストラウンドの得点が低い選手からスタート。1人目のカニップルはファイナルラウンドのプレッシャーを受けたのか、調子が上がらず17ポイントで終えた。2人目のリラードは終始安定したシュートタッチを見せ、ファーストラウンドを上回る29ポイントを記録。3人目のブッカーもリラード同様に美しいシュートフォームから好調な滑り出しを見せたが、リラードに一歩及ばず27ポイントとなった。

ファイナルラウンドの結果、リラードが2023年、2024年に続き自身3度目の3ポイントコンテスト制覇となった。バックス時代の昨シーズンにアキレス腱を断裂し長期離脱を余儀なくされ、オフシーズンにウェイブされブレイザーズに移籍したリラード。現在も欠場を続けている中、ブレイザーズのユニフォームを着て久しぶりにコートの上に立ち、栄冠を手にした。