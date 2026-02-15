「写真だと普通のパフだけど…」冗談かと思った100均メイクツール

ダイソーのコスメコーナーを歩いていると、思わず足を止めてしまう「違和感たっぷり」のアイテムに遭遇しました。一見すると、どこにでもある至って普通のメイクパフ。しかし、実際に手に取ってみるとその正体に驚愕！SNSでも見かけるような「あのツール」が登場していました。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ビッグパフ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480716053

脳がバグるサイズ感！？スマホと比較して分かった驚愕の正体

店頭で見かけた瞬間、「えっ、嘘でしょ？」と思わず笑ってしまったのが、この「ビッグパフ」220円（税込）です。

遠目から見れば、厚みのあるふわふわした普通のパフ。

ですが、自分のスマホと並べてみると、その大きさが一目瞭然！まるでコントの小道具かジョークグッズのようなサイズ感なんです。

SNSでメイク系のインフルエンサーが、顔を覆い尽くすような巨大なパフを使ってベースメイクを仕上げている動画を見かけることがありますが、そのような商品がダイソーで手に入ります。

パッケージには「ボディパウダー用としても」と書かれており…顔に使うことを想定した商品であることが伺えます。

「3回叩けば終わる」衝撃の爆速ベースメイク

見た目のインパクトが強すぎて「本当に使えるの？」と疑いたくなりますが、クオリティは驚くほど本格派です。きめ細やかな起毛素材は粉含みが非常に良く、肌にのせても粉っぽくなりません。ふわふわとした柔らかな肌触りで、ずっと触れていたくなるような心地よさがあります。

実際に顔に使ってみると、その効率の良さに圧倒されます。普通なら何度もパタパタとはたかなければならないところ、これならおでこ、右頬、左頬と、わずか3回はたくだけで顔全体をざっくりカバーできてしまいます。細かい部分はさておき、とにかく一度に広範囲にパウダーをのせられる爽快感は、一度味わうとクセになりそうです。

時短ケアの救世主！ボディ用に使うのが大正解？

顔に使うのも楽しいですが、実用性を考えるならやはりボディ用として使うのがベストだと感じました。お風呂上がりのボディパウダーや、夏場のサラサラパウダーを塗布する際、これだけの面積があれば一瞬で全身のケアが完了します。広い背中や腕も一気に塗り広げられるので、毎日のケア時間が大幅に短縮できますよ。

「大きすぎて作りが雑なのでは？」という心配も無用。端まで丁寧に作られており、220円とは思えないほどしっかりとした厚みと弾力があります。ネタ要素満載でありながら、実用性も兼ね備えたダイソーの斜め上を行く名品。毎日のメイクやボディケアにちょっとした笑いと驚きを取り入れたい方は、ぜひ売り場でその大きさを確かめてみてください。

ダイソーの「ビッグパフ」は、見た目の面白さと実用的なクオリティを両立させた、まさに規格外のアイテムでした。店頭で見つけたら、その圧倒的な存在感にきっとあなたも笑ってしまうはずですよ。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。