日本時間１５日未明に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ男子ラージヒルで二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。

昨季まではエース小林陵侑（チームＲＯＹ）の陰に隠れていた２４歳は今季一気に開花、初出場の五輪で３個目のメダルを獲得した。（デジタル編集部）

今季ワールドカップで２勝を挙げるなど安定した活躍をしていた二階堂。１回目にヒルサイズ（１４１メートル）に迫る１４０メートルの大ジャンプを見せて首位に立った。２回目も、１３６メート５０にまとめたが、直前に飛んだドメン・プレブツ（スロベニア）を上回れず銀メダルに。小林と中村直幹（フライングラボラトリー）に祝福された。

ただ、「ラージヒルの方が得意」「金メダルを狙う」と公言していた男は、直後の中継局のインタビューで、笑顔は控えめだった。「悔しいです。２回目、失敗してしまった」。２回目だけの得点は、全体９番目。２本をそろえたプレブツとの差がここにあった。

ただ、これで、個人ノーマルヒル、混合団体の銅に続く、自身３個目のメダル獲得となった。ジャンプの日本勢では、１９９８年長野大会の船木和喜以来、２８年ぶりの快挙だ。

これについて触れられると、「（五輪出場を逃した）４年前の自分からしたら、あり得ない。もしかしたらまた銅メダルかと思う失敗したジャンプもあったが、銀メダル。合格なんじゃないですか。自分をほめてスーパーチーム（団体）に切り替えたい」と前を向いた。

それでも、「本当に悔しい気持ちが強くて、自分で祝福できない」と言う若武者。表彰式後には涙を見せて、観戦した元ジャンパーの父親に「めっちゃ悔しい」と伝えたことを明かした。心からの笑顔を日本時間１７日未明のスーパー団体で見せられるか――。