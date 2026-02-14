2匹のワンコたちと男の子が、一緒に『いないいないばあ』を披露してくれるお姿があまりにも可愛すぎると話題になっています。

繰り返し、何度も見たくなること間違いなしの微笑ましい光景は記事執筆時点で156万回を超えて表示されており、6.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：男の子と2匹の犬が『いないいないばあ』をした結果…とんでもなく可愛い光景】

男の子と2匹の犬→『いないいないばあ』を披露

Xアカウント『@mo24yu』に投稿されたのは、悶絶必至の微笑ましい光景。

ワンコの「坂口」さんと「織田」さんは、飼い主さんのご友人親子と一緒に過ごされていたのだそう。そこでお子さんと一緒に『いないいないばあ』を披露してくれたのだといいます。

想像以上に可愛すぎる光景が話題に

ぴったりとくっつきながら上手に並び、飼い主さんの腕におててを乗せていたという坂口さんと織田さんと男の子。

飼い主さんが『いくよっ！いないいな～い…』と声を掛けた次の瞬間…。

上手に揃えたおてての間にスッとお顔を隠したというみなさん。完全にお顔を隠しきる織田さん、瞳だけをちょっぴり覗かせる坂口さん。『いないいない』の瞬間にも個性が溢れており、無防備な後頭部、三角のお耳はあまりにも愛くるしいもの…。

そして『ばあっ！』と飼い主さんの合図があると、勢い良くぴょこっとお顔を出したのだといいます。その表情はとても誇らしげなもので、息ぴったりな光景はプロと言っても過言ではないほど…。

何回でも何十回でも繰り返し見ていたい、愛と平和と可愛いが詰まったその光景は多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「仕事の疲れ吹き飛んだ」「可愛すぎるだろ…」「すごいすごい！」「賢いですね」「真ん中の子チラッと見てる感じが可愛すぎる」「ほんっとにかわいい…」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

天才すぎる！？仲良し兄弟の日常

現在3歳9ヶ月の坂口さんと1歳2ヶ月の織田さん。弟の織田さんは、怪我やさまざまな問題を抱えていたところ飼い主さんと運命の出会いを果たし、坂口さんの弟としてお迎えされたのだそう。

織田さんは、どんな芸も余裕綽々でこなしてしまう天才兄を見習い、教える間もなくすべての芸を習得してしまったのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、自分たちらしくマイペースかつ紳士に振る舞う坂口さん、織田さんのお姿は日々多くのユーザーに驚きや癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mo24yu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。