「お前らは黙ってろ！」放送禁止用語でブチギレ　カーリング違反投球疑惑でカナダ44歳が激高する騒動勃発【冬季五輪】

名手ケネディのストーン投球は小さくない波紋を呼んでいる(C)Getty Images

壮絶な“言い合い”となった。現地時間2月13日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪カーリング1次リーグのカナダ対スウェーデンの一戦で起きた違反投球の疑惑が物議を醸した。

国際中継にも映る口論となった。波紋を呼んだのは、緊張の第9エンドだ。ストーンを投じたカナダのマーク・ケネディに対して、スウェーデン側がストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」をしたのではないかと異議。映像を確認したと思われる同エンド後に審判へと申告した。

これにカナダ陣営が猛反発。ケネディは「俺は一度もそんなことはしていない。お前は黙ってろ！ おい、さっさと出て行け」と声を荒げると、スウェーデンのオスカー・エリクソンも「じゃあ試合が終わったら映像を見せてやる」と反論。このいがみ合いは第10エンド終了まで続いた。

結局試合は8-4でカナダが勝利。両陣営ともガッチリと握手を交わしたが、心には遺恨が残ったようだ。カナダの放送局『CBC』の取材に応じたケネディは、自身に向けられた疑惑について「全く馬鹿げている」と放送禁止用語を用いて主張。さらに「25年もキャリアがあって、4回も五輪に出ている。それなのにカーリングでイカサマの疑いをかけられるのは好きじゃない。俺は彼にそんな疑いをかけるなんて真似はしない」と持論を展開した。