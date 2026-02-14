いよいよ開幕したミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック。その熱気を感じられる最新スポットが、東京・六本木の東京ミッドタウンに登場しました。三井不動産が主催する「プリントスタジアム」は、スキージャンプやスケルトンなど、冬季競技の“劇的瞬間”をアスリート視点で擬似体験できる期間限定イベント。入場無料かつ駅直結で、仕事帰りや東京観光の合間にも最適です。SNS映え間違いなしのフォトスポットとして注目のおでかけスポットを紹介します。

都心の真ん中でウィンタースポーツの「劇的瞬間」を切り取る

TEAM JAPAN WINTER FEST 『プリントスタジアムpresented by 三井不動産』

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの開催期間中、東京ミッドタウンのアトリウムが熱い応援の舞台に一新！ 2月23日（月）まで開催中の『TEAM JAPAN WINTER FEST プリントスタジアム presented by 三井不動産』は、誰もがオリンピック競技の主役になれるユニークな撮影体験施設です。入場は無料で、仕事帰りや買い物の合間に気軽に立ち寄れます。

会場に用意されているのは、冬季五輪を象徴する5つの競技エリア。単なるフォトスポットではなく、競技中のアスリートがどのような表情や体勢で挑んでいるのかを、最新の撮影技術と演出で擬似体験できる仕組みとなっています。家族連れからスポーツファンまで、幅広い層が楽しめる内容です。

三井不動産が仕掛ける「街づくり×スポーツ」の進化形

今回のイベントを主催する三井不動産は、2016年から「BE THE CHANGE」をスローガンに掲げ、スポーツの要素を街づくりに取り入れてきました。これまでの「観る」スポーツから、今回のプリントスタジアムのように「体験し、共有する」エンターテインメントへとその幅を広げています。最近では南船橋の「LaLa arena TOKYO-BAY」開業や、日本橋でのアスレチック展開など、街そのものをスタジアム化する動きが加速しています。旅行者にとっても、六本木駅直結という「アクセスの良さ」を活かした大規模イベントは、冬の東京観光の有力な選択肢になりそうです。

【参照】

ふなっしーも大興奮！「ららぽーとTOKYO-BAY北館」建て替え1期10/31開業！ 南船橋の変化や日本一のフードコートなど開業前の様子を公開

https://tetsudo-ch.com/13014786.html

スキージャンプにスケルトン！全5種目のスリルを体感

「プリントスタジアム」撮影ブースの会場内マップ（イメージ）

「プリントスタジアム」では、競技ごとに異なる“劇的瞬間”を撮影できます。

スキージャンプでは、体を前傾させて大空を舞う「V字飛行」の瞬間を再現。モーグルでは、コブが連続する凸凹の急斜面を滑り降りる際の衝撃に耐える表情を撮影します。スノーボードエリアでは、トリックアートの手法を用いて空中高くジャンプする豪快なエアトリックを演出。そしてスケルトンでは、時速130〜140kmに達する風圧を顔で受け止めるような臨場感あふれるカットが狙えます。カーリング体験も用意されており、ブラシで氷上をゴシゴシとスイープする熱いシーンを切り取ることが可能です。

撮影した画像は、その場でスマートフォンにダウンロードできるほか、カメラに二次元コードをかざし、プリントして持ち帰ることも可能です。SNS映え間違いなしの「自分だけのオリンピック写真」は、最高の思い出になるはずです。

六本木の街がTEAM JAPAN一色に！大型応援広告も展開

『TEAM JAPAN応援広告』（東京ミッドタウン）イメージ

イベント期間中、六本木駅から東京ミッドタウンにかけてのエリアには、TEAM JAPANの選手たちが躍動する『TEAM JAPAN応援広告』を展開しています。スピードスケートの郄木美帆選手やフィギュアスケートの坂本花織選手など、日本が誇るトップアスリートたちがダイナミックなグラフィックで登場。冬季五輪の熱狂を、街全体の装飾からも感じることができます。

また、スキー・ノルディック複合の渡部暁斗選手やスピードスケートの郄木美帆選手、フィギュアスケートの坂本花織選手らシンボルアスリート達から、ネクストシンボルアスリート、一戸くる実選手、谷地宙選手、森重航選手、伊藤麻琴選手らの姿が六本木の街を彩ります。ミラノの地で戦う選手たちにエールを送る、絶好の応援スポットです。

イベント概要・アクセス情報

・イベント名：TEAM JAPAN WINTER FEST 「プリントスタジアム presented by 三井不動産」

・開催期間：2026年2月6日（金）〜2月23日（月）

・営業時間：11:00〜20:00

・場所：東京ミッドタウン アトリウム（東京都港区赤坂9-7-1）

・料金：無料

【アクセス】

・都営大江戸線「六本木駅」8番出口より直結

・東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結

・東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分

ミラノでの熱戦が続く中、ここ六本木も負けないほどの熱気に包まれています。トップアスリートたちの極限の状態を「自分事」として体験することで、テレビ観戦がさらに何倍も楽しくなるはず。 この冬、あなたも東京ミッドタウンで、日本代表選手団「TEAM JAPAN」の一員になった気分を味わってみませんか？

（画像：三井不動産）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）