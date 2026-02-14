[2.14 J1百年構想リーグ EAST第2節](味スタ)

※15:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 5 長友佑都

DF 17 稲村隼翔

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 8 高宇洋

MF 16 佐藤恵允

MF 22 遠藤渓太

MF 27 常盤亨太

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 26 長倉幹樹

控え

GK 1 田中颯

DF 3 森重真人

DF 15 大森理生

DF 42 橋本健人

MF 18 橋本拳人

MF 23 佐藤龍之介

MF 37 小泉慶

MF 71 山田楓喜

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 宮本優太

DF 5 根本健太

DF 14 関根貴大

DF 26 荻原拓也

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 13 渡邊凌磨

MF 22 柴戸海

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

MF 10 中島翔哉

MF 39 早川隼平

MF 88 長沼洋一

FW 9 イサーク・キーセ・テリン

FW 27 照内利和

FW 41 二田理央

監督

マチェイ・スコルジャ