FC東京vs浦和 スタメン発表
[2.14 J1百年構想リーグ EAST第2節](味スタ)
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 5 長友佑都
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 15 大森理生
DF 42 橋本健人
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
MF 10 中島翔哉
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
