卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」は14日、インド・チェンナイで女子シングルス3回戦が行われる。世界ランキング16位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は、同65位の平野美宇（木下グループ）と対戦する。

今大会で優勝争いも期待される長粼にとって、3回戦はTリーグ・木下アビエル神奈川でともに戦う平野との一戦。国際大会では約6年ぶりの対決となる。

■過去3戦3勝の平野は意地見せるか

長粼は直近の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」でベスト8入りを果たすなど好調を維持。大藤沙月（ミキハウス）に続く第2シードとして今大会に臨み、優勝候補の一角に挙げられている。

一方、順当に勝ち上がってきた平野との3回戦は、日本女子による注目の同士討ち。KA神奈川では主力としてチームを支える両者が、WTTの舞台で直接対決する。

なお、国際大会での対戦成績は平野の3戦3勝。最後に顔を合わせたのは2020年の「ITTFワールドツアープラチナ・カタールオープン」で、それ以来の対戦となる。

長粼は昨年から今年にかけて世界ランキングの自己最高位を更新するなど充実期を迎えている。一方の平野は、昨季途中から国際大会への出場を絞った影響もあり、ランキングを下げている。この6年で両者の立ち位置には変化が見られ、国際舞台での状況も変化する中で迎える再戦は、興味深い一戦となりそうだ。

互いのプレーを熟知するチームメイト同士による3回戦。長粼が4度目の対戦で初勝利を挙げるのか、それとも平野が意地を見せるのか。インドで実現の注目の日本人対決に期待が高まる。